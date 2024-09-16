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Posted 16 сентября, 07:29

Published 16 сентября, 07:29

Modified 16 сентября, 07:31

Updated 16 сентября, 07:31

Опубликовано видео с ходом строительства зоопарка в Перми

Подрядчик снял с воздуха процесс строительства зоопарка на Нагорном

16 сентября 2024, 07:29
Фото: ООО «Энергокомплекс». сообщество «МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!»

Опубликовано видео с ходом строительства зоопарка в Перми

Сюжет
Никогданибудь
На объекте работают несколько субподрядчиков.

Один из основных субподрядчиков строительства пермского зоопарка, ООО «Энергокомплекс», опубликовал видео со стройки объекта на Нагорном. В ролике можно увидеть готовность комплекса зоопарка на август текущего года, видеозаписью поделились наши коллеги из сообщества «МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!».

Продолжаются и работы по благоустройству территории. «У зоопарка убрали забор и асфальтируют зону перед входом», — обратил внимание читатель Properm.ru.

Фото: предоставлено читателем Properm.ru.

Генеральным подрядчиком строительства пермского зоопарка является АО «РЖДстрой». Компания и краевое управление капитального строительства заключили госконтракт еще в 2017 году. Однако учреждение не достроено и по сей день. Весной стало известно, что на объект привлекают новых субподрядчиков и наращивают объемы работ.

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