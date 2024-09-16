Подрядчик снял с воздуха процесс строительства зоопарка на Нагорном

Posted 16 сентября, 07:29
Published 16 сентября, 07:29
Modified 16 сентября, 07:31
Updated 16 сентября, 07:31
Один из основных субподрядчиков строительства пермского зоопарка, ООО «Энергокомплекс», опубликовал видео со стройки объекта на Нагорном. В ролике можно увидеть готовность комплекса зоопарка на август текущего года, видеозаписью поделились наши коллеги из сообщества «МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!».
Продолжаются и работы по благоустройству территории. «У зоопарка убрали забор и асфальтируют зону перед входом», — обратил внимание читатель Properm.ru.
Генеральным подрядчиком строительства пермского зоопарка является АО «РЖДстрой». Компания и краевое управление капитального строительства заключили госконтракт еще в 2017 году. Однако учреждение не достроено и по сей день. Весной стало известно, что на объект привлекают новых субподрядчиков и наращивают объемы работ.