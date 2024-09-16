Подрядчик снял с воздуха процесс строительства зоопарка на Нагорном

Генеральным подрядчиком строительства пермского зоопарка является АО «РЖДстрой». Компания и краевое управление капитального строительства заключили госконтракт еще в 2017 году. Однако учреждение не достроено и по сей день. Весной стало известно, что на объект привлекают новых субподрядчиков и наращивают объемы работ.