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Posted 16 сентября, 11:26

Published 16 сентября, 11:26

Modified 16 сентября, 11:57

Updated 16 сентября, 11:57

В Перми два молодых человека стреляли с балкона.

Полиция проводит проверку сообщения о стрельбе с балкона в Перми

16 сентября 2024, 11:26
Фото: телеграм/ЧП Пермь

В Перми два молодых человека стреляли с балкона.

Злоумышленники с оружием замечены в микрорайоне Гайва

В микрорайоне Гайва два молодых человека стреляли с балкона дома. Сообщение об этом появилось в городских пабликах. На опубликованных кадрах видно, как один из пермяков целится сначала вверх, а потом уже вниз.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщают, что в полиции обнаружили противоправную деятельность пермяков в ходе мониторинга соцсетей. Сейчас проводится проверка и устанавливается достоверность опубликованной информации.

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#Происшествия#Общество#Пермь#Оружие#Огнестрельное оружие
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