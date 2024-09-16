Полиция проводит проверку сообщения о стрельбе с балкона в Перми

Posted 16 сентября, 11:26
Published 16 сентября, 11:26
Modified 16 сентября, 11:57
Updated 16 сентября, 11:57
В микрорайоне Гайва два молодых человека стреляли с балкона дома. Сообщение об этом появилось в городских пабликах. На опубликованных кадрах видно, как один из пермяков целится сначала вверх, а потом уже вниз.
В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщают, что в полиции обнаружили противоправную деятельность пермяков в ходе мониторинга соцсетей. Сейчас проводится проверка и устанавливается достоверность опубликованной информации.