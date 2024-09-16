Правда или вымысел: как купить квартиру через жилищный накопительный кооператив

Вступить в ЖНК может любой гражданин России или любой другой страны — вне зависимости от наличия или отсутствия первого взноса на покупку квартиры. При желании — кооператив вообще можно использовать как персональную «копилку» на жилье. Для этого здесь предусмотрена программа паенакопления. Ее участники каждый месяц вносят на свой паевой счет определенную сумму. Когда размер накоплений достигнет хотя бы 20% стоимости жилья — можно выбирать квартиру. Кстати, вступить в программу можно уже с 16 лет, а к 18 годам иметь неплохой старт для покупки собственного жилья*.