Правда или вымысел: как купить квартиру через жилищный накопительный кооператив

Posted 16 сентября, 07:34
Published 16 сентября, 07:34
Modified 16 сентября, 09:13
Updated 16 сентября, 09:13
Журналисты вместе с застройщиком разбирают факты и мифы о жилищных кооперативах на примере ЖНК «Жилищные Возможности»*.
Отмена льготной ипотеки с господдержкой стала главным событием 2024 года на рынке недвижимости России. Пессимисты откладывают покупку жилья «до лучших времен» и мирятся с ростом цен на аренду. Реалисты — ищут альтернативные способы исполнить мечту о новой квартиры. Так, на слуху сегодня вновь оказались жилищные накопительные кооперативы или ЖНК.
Сразу оговоримся: ЖНК сложно назвать новинкой. Старшее поколение прекрасно помнит первые кооперативы, которые пользовались популярностью еще в советские годы. А вот для молодых покупателей такой формат покупки зачастую оказывается в диковинку. Неудивительно, что вокруг темы ЖНК сегодня ходит так много мифов. Что из них правда, а что — заблуждение?
Некоторые покупатели ошибочно полагают, что ЖНК — это такая современная версия финансовой пирамиды. Вероятно, здесь есть «заслуга» небезызвестного МММ, который в свое время сильно подпортил репутацию самого слова «кооператив». В реальности ЖНК — это совершенно иная форма организации, с другими целям, задачами и механизмом работы. По сути, это просто сообщество людей, которых объединяет общая цель — улучшить жилищные условия.
Пайщик выбирает понравившуюся квартиру в определенном доме и вносит первоначальный взнос в размере от 30% её стоимости. ЖНК направляет эти деньги на покупку квартиры и закрепляет за пайщиком треть ее площади. Выплаты за оставшиеся «квадраты» делят на 84 месяца или семь лет рассрочки, а затем определяют норму ежемесячного выкупа квадратных метров*.
Работа ЖНК регламентирована Федеральным законом 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах»*. Организации в обязательном порядке ведут реестр пайщиков, регистрируя каждого в ФНС. Более того — деятельность кооперативов регулярно проверяют аудиторы и ревизоры из Центробанка и Федеральной налоговой службы. Покупка квартиры также застрахована. Так, в ЖНК «Жилищные Возможности» все сделки оформляются по договорам ДДУ и купли продажи с регистрацией в Росреестре.
Участие в ЖНК действительно предполагает вступительный взнос, и ежемесячные членские взносы здесь тоже есть. Однако суммы эти весьма скромные. Например, при вступлении в ЖНК «Жилищные Возможности» пайщики вносят единоразовый взнос в 30 тысяч рублей, а ежемесячные взносы составляют всего 1,5 тыс. рублей. Согласитесь — деньги вполне «подъемные»*.
Вступить в ЖНК может любой гражданин России или любой другой страны — вне зависимости от наличия или отсутствия первого взноса на покупку квартиры. При желании — кооператив вообще можно использовать как персональную «копилку» на жилье. Для этого здесь предусмотрена программа паенакопления. Ее участники каждый месяц вносят на свой паевой счет определенную сумму. Когда размер накоплений достигнет хотя бы 20% стоимости жилья — можно выбирать квартиру. Кстати, вступить в программу можно уже с 16 лет, а к 18 годам иметь неплохой старт для покупки собственного жилья*.
Необходимость собирать кучу документов и подтверждать доход — один из главных недостатков ипотеки. В кооперативах процесс покупки гораздо проще. Все что нужно — это первоначальный взнос, паспорт и ИНН (для иностранных граждан достаточно просто паспорта). Без лишних справок, поручителей и прочих формальностей.
Да — это действительно так, и это главное преимущество рассрочки через ЖНК. В отличие от ипотеки все взносы пайщиков идут на выкуп их собственных «квадратов», а не погашение процентов по кредиту. Скрытых платежей в ЖНК тоже нет. Например — обязательного ежегодного страхования жизни или недвижимости пайщиков.
Пайщики ЖНК «Жилищные возможности» могут без проблем использовать материнский капитал для первого взноса за квартиру — уже после двух лет участия в программе паенакопления при условии достижения ребенком возраста трех лет.
ЖНК очень щепетильно относятся к выбору девелоперских компаний. Именно от надежности застройщика во многом зависит успех и репутация самого кооператива. ЖНК «Жилищные Возможности» реализует квартиры в новостройках девелопера «Унистрой». На счету компании — 26 лет работы на российском рынке и десятки реализованных проектов в Казани, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе и Тольятти.
В Перми девелоперская компания возводит малоэтажный жилой квартал «Причал»**. Комплекс бизнес-класса строят в Верхней Курье. Выгодно купить квартиру здесь также можно с помощью ЖНК «Жилищные Возможности».
Жилой квартал «Причал» располагается на первой линии Камы в окружении живописного соснового бора. Архитектура комплекса гармонирует с богатым природным окружением — шесть урбан-блоков квартальной застройщик с ритмичными фасадами натуральных оттенков. Все дома — четырехэтажные, что наполняет квартал особым уютом.
Роскошные виды на воду и лес квартал совмещает с развитой инфраструктурой. Рядом — загородный клуб, магазины, школа и детский сад. На соседнем берегу — центральная набережная Камы с променадом для прогулок, ресторанами и фитнес-станциями. Дорога до центра Перми на машине займет всего 20 минут, а до остановок общественного транспорта — десять минут прогулочным шагом.
Дворы жилого комплекса «Причал» будут свободны от машин: для них в паре шагов от входа в квартал оборудуют наземную парковку с круглосуточным видеонаблюдением. В атмосферном дворовом пространстве обустроят детских игровые комплексы из натуральных материалов, спортивные площадки, релакс-зоны и сенсорные сады с обилием зелени. Это настоящее место притяжение жителей, где приятно и поработать на свежем воздухе, и погулять с детьми, и встретиться с друзьями.
Территорию двора, включая входы в подъезды, выполнят без пандусов и ступеней — специально для свободного проезда детских колясок и велосипедов. Входные группы в дизайнерском стиле включают теплые зоны с домофонами, бесшумные скоростные лифты, колясочную и велопаркинг.
Квартиры в жилом комплексе «Причал» подойдут для любого стиля жизни. От эргономичных студий с гардеробными до просторных трехкомнатных вариантов с мастер-спальнями и кухнями-гостиными. Есть и оригинальные планировки — с персональной террасой на первом этаже.
Все квартиры будут сдаваться в качественной предчистовой отделке. Жители квартала по достоинству оценят и встроенную систему очистки воды с механической фильтрацией, ионизацией и антибактериальной обработкой УФ-излучателями. Система будет обеспечивать подачу чистой питьевой воды прямо в квартиры.
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*Жилищный накопительный кооператив «Жилищные Возможности» — потребительский кооператив, добровольное объединение граждан на основе членства в целях удовлетворения потребностей членов кооператива в жилых помещениях путем объединения членами кооператива паевых взносов. Решение Банка России от 13.08.2014 г.: присвоить регистрационный номер 187 записи о Жилищном накопительном кооперативе «Жилищные Возможности» и включить сведения о нем в реестр жилищных накопительных кооперативов. В целях обеспечения непредвиденных расходов и покрытия убытков кооператива формируется резервный фонд, размер которого определяется уставом ЖНК «Жилищные Возможности». Членом кооператива может быть гражданин, достигший 16-летнего возраста. Размер вступительного членского взноса составляет 30 000 рублей. Размер ежемесячного членского взноса составляет 1500 рублей.
Срок паенакопления ограничен только сроком нахождения пайщика в кооперативе. Размер и стоимость квадратных метров фиксируются в день поступления денежных средств на паевой счет ЖНК. В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 30.12.2004 г. №215 «О Жилищных накопительных кооперативах» член Кооператива должен обеспечить погашение затрат, связанных с оплатой государственных пошлин в отношении квартиры, указанной в п. 1.1. Соглашения о бронировании. Члены кооператива несут риск убытков, связанных с деятельностью кооператива, в пределах своих паенакоплений. Более подробно о порядке участия в кооперативе и раскрытие информации о ЖНК «Жилищные Возможности» вы можете узнать на сайте: znkrf.ru.
Предоставление рассрочки возможно при условии приобретения членства ЖНК «Жилищные Возможности». После приобретения кооперативом жилого помещения в собственность Правлением кооператива принимается решение о передаче жилого помещения в пользование члену кооператива, на основании которого последний вселяется в помещение. При форме участия «Классическая» сумма паевого взноса, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение или строительство кооперативом жилого помещения, которые участвуют в настоящей акции, составляет не менее 50% от площади жилого помещения. Минимальный срок внесения членом кооператива части паевого взноса, после которого у кооператива возникает право на приобретение жилого помещения для члена кооператива, составляет 2 года. Объемы, условия и порядок погашения рассрочки согласуются с членом кооператива.
** Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УНИСТРОЙПЕРМЬ». Проектная декларация размещена на сайте наш. дом.рф.
Настоящее предложение не является публичной офертой.