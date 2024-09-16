Properm.ru узнали, каких пермских чиновников уволили из-за утраты доверия

Posted 16 сентября, 11:01
Published 16 сентября, 11:01
Modified 16 сентября, 11:03
Updated 16 сентября, 11:03
С начала 2024 года четверо государственных или муниципальных служащих были внесены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Трое из них были дисквалифицированы по требованию прокуратуры, двое — сотрудники администрации Пермского муниципального округа, выяснил журналист Properm.ru. Еще пять исков прокуратуры о дисквалификации чиновников находятся на рассмотрении в судах.
Евгения Денисова, бывшая начальница отдела развития агропромышленного комплекса управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского района — фигурант уголовного дела о получении взятки от получателей субсидий. Сейчас оно слушается в Индустриальном суде, изначально иск поступал в Пермский районный суд.
В Государственный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия имя Евгении Денисовой было внесено 18 апреля. О том, что чиновница брала деньги с фермеров за оформление документов на получение субсидий, стало известно в ноябре прошлого года.
Анна Лихачева, бывшая директор МАУК Культурно-досуговый центр «АРТ-СОЮЗ» в поселке Юго-Камском. В июне 2024 года суд оштрафовал ее на 100 тыс. рублей за присвоение служебного ноутбука Acer, принадлежащей центру и запретил ей занимать должности в учреждлениях. Лихачева виновной в хищении себя не признавала и обращалась за поддержкой к уполномоченному по правам человека. Решение по делу она пыталась обжаловать, но безуспешно. Женщина и ее адвокат доказывали, что ноутбук 2015 года имел «отрицательную балансовую стоимость»
13 июня 2024 года Анну Лихачеву уволили в связи с утратой доверия и внесли в Госреестр.
Светлана Петрова, бывшая заместитель главы администрации Кочевского муниципального округа была уволена в связи с выявленным конфликтом интересов. О наличии конфликта при заключении и оплате муниципальных контрактов чиновница своего работодателя не уведомляла. Антикоррупционная проверка действий Петровой показала, что ее троюродный брат получал бюджетные заказы на строительство тренажерной площадке и ремонт жилья, предоставляемого для детей-сирот.
Как указано в судебном решении, при проведении прокурорской проверки было выявлено, что Петровой в период исполнения ей должностных обязанностей главы муниципального округа, в нарушение требований законодательства и условий договора, без создания приемочной комиссии, проверки каких либо документов была осуществлена приемка некачественно выполненных либо совсем не выполненных работ у своего двоюродного брата. Из судебного решения следует, что родственник переводил деньги на счет в банке Петровой.
В связи с выявленным конфликтом интересов Петрова была уволена 17 мая 2024 года. Сейчас она пытается обжаловать решение в Седьмом кассационном суде, Пермский краевой суд в апреле оставил решение Кочевского без изменения.
Татьяна Кассаб, бывшая главный государственный налоговый инспектор отдела обеспечения процедур банкротства №3 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 21 была уволена без вмешательства прокуратуры. Как указывается в Госреестре, в ее действиях также был усмотрен конфликт интересов.
В связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения бывшая сотрудница ИФНС была уволена 5 апреля 2024 года.