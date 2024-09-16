Properm.ru узнали, каких пермских чиновников уволили из-за утраты доверия

Анна Лихачева, бывшая директор МАУК Культурно-досуговый центр «АРТ-СОЮЗ» в поселке Юго-Камском. В июне 2024 года суд оштрафовал ее на 100 тыс. рублей за присвоение служебного ноутбука Acer, принадлежащей центру и запретил ей занимать должности в учреждлениях. Лихачева виновной в хищении себя не признавала и обращалась за поддержкой к уполномоченному по правам человека. Решение по делу она пыталась обжаловать, но безуспешно. Женщина и ее адвокат доказывали, что ноутбук 2015 года имел «отрицательную балансовую стоимость»