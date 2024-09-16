Следком заинтересовался историей пермячки, которая не может получить инвалидность

Posted 16 сентября, 16:21
Published 16 сентября, 16:21
Modified 16 сентября, 16:22
Updated 16 сентября, 16:22
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о нарушении прав тяжело больной жительницы Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Следкоме ссылаются на сюжет неназванного федерального телеканала, в котором сообщалось, что тяжело больной жительнице Перми, которая с 2020 года не может самостоятельно передвигаться, отказывают в присвоении группы инвалидности. Несмотря на многочисленные обследования, диагноз медицинскими работниками ей не установлен. До настоящего времени женщина лишена возможности получать льготы, а также меры социальной поддержки, отмечают в ведомстве. Обращения в компетентные органы результатов не принесли.
В СУ СК России по Пермскому краю начата процессуальная проверка.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении.
Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав участника СВО в Пермском крае.
Участник СВО обратился к председателю СК России с просьбой разобраться в ситуации в соцсетях. Он сообщил, что после его возвращения домой из зоны специальной военной операции с ранением его супруга, на которую была оформлена доверенность, расторгла брак, забрала все деньги и продала его квартиру, а также препятствует ему видеться с их общим ребенком.
По данному факту следственными органами СУ СК России по Пермскому краю организована доследственная проверка по ст. 159 УК РФ (мошенничество).