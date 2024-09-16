Следком заинтересовался историей пермячки, которая не может получить инвалидность

В Следкоме ссылаются на сюжет неназванного федерального телеканала, в котором сообщалось, что тяжело больной жительнице Перми, которая с 2020 года не может самостоятельно передвигаться, отказывают в присвоении группы инвалидности. Несмотря на многочисленные обследования, диагноз медицинскими работниками ей не установлен. До настоящего времени женщина лишена возможности получать льготы, а также меры социальной поддержки, отмечают в ведомстве. Обращения в компетентные органы результатов не принесли.