Снос старого терминала аэропорта Большое Савино завершится к 12 октября

Ранее сообщалось, что освободившийся участок может быть эксплуатирован для стоянки воздушных судов или размещения грузового хаба. Объект не использовался с 2018 года. Здание площадью 4,5 тыс. кв. м. является собственностью АО «Международный аэропорт „Пермь“». Старый терминал пермского аэропорта был возведен в 1967 году. Весной 2018 года здание законсервировали.