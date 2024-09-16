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Posted 16 сентября, 15:52

Published 16 сентября, 15:52

Modified 16 сентября, 15:53

Updated 16 сентября, 15:53

В пермском аэропорте старый терминал снесут до 12 октября

Снос старого терминала аэропорта Большое Савино завершится к 12 октября

16 сентября 2024, 15:52
Фото: properm.ru

В пермском аэропорте старый терминал снесут до 12 октября

Сюжет
Аэропорт
Рассматривается вопрос строительства нового терминала

В пермском аэропорту уже на этой неделе начнут демонтировать старое здание, в котором находился терминал. Завершатся работы до 12 октября — подрядчик планирует закончить раньше поставленного срока, сообщают в краевом минтрансе.

Старый терминал находится на гостевом маршруте и уже не соответствует нынешним требованиям, сообщают в ведомстве.

Кроме того, в пермском аэропорту рассматривается вопрос о расширении аэровокзального комплекса и создании новой зоны ожидания вылетов. Дополнительный терминал позволит улучшить качество обслуживания пассажиров.

О том, что демонтаж уже начался, СМИ сообщали в конце августа. Информация о предстоящем сносе строения появилась в сети в июле прошлого года.

Ранее сообщалось, что освободившийся участок может быть эксплуатирован для стоянки воздушных судов или размещения грузового хаба. Объект не использовался с 2018 года. Здание площадью 4,5 тыс. кв. м. является собственностью АО «Международный аэропорт „Пермь“». Старый терминал пермского аэропорта был возведен в 1967 году. Весной 2018 года здание законсервировали.

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