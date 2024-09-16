Сослан Асбаров выступит на турнире Ural FC 8 в Перми

Мастер спорта международного класса по боксу Сослан Асбаров успешно выступал на профессиональном ринге — в его послужном списке победы над такими соперниками, как Дмитрий Кудряшов и Брэндон Глэнтон. Асбаров также не знал поражений и в боях на голых кулаках. Боец владел титулами Hardcore в этих двух дисциплинах. Сейчас 32-летний Асбаров проведет поединок по специальным правилам Ural FC против британца Бордмана, который также не знает поражений ни в боксе, ни в поединках на голых кулаках. В активе 37-летнего Бордмана шесть побед на профессиональном ринге, он выступает в британском отделении известного промоушена Bare Knuckle FС, имея на своем счету шесть побед на голых кулаках.