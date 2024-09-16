Сослан Асбаров выступит на турнире Ural FC 8 в Перми

Posted 16 сентября, 11:19
Published 16 сентября, 11:19
Modified 16 сентября, 11:21
Updated 16 сентября, 11:21
Известный по выступлениям на голых кулаках и в боксе Сослан Асбаров проведет бой на турнире Ural FC 8, который состоится 16 октября в Перми. Соперником Асбарова станет британец Роберт Бордман. Этот поединок в тяжелом весе возглавит предстоящий турнир Лиги Ural FC «Кубок Губернатора Пермского края» и пройдет по специальным правилам Ural FC.
Мастер спорта международного класса по боксу Сослан Асбаров успешно выступал на профессиональном ринге — в его послужном списке победы над такими соперниками, как Дмитрий Кудряшов и Брэндон Глэнтон. Асбаров также не знал поражений и в боях на голых кулаках. Боец владел титулами Hardcore в этих двух дисциплинах. Сейчас 32-летний Асбаров проведет поединок по специальным правилам Ural FC против британца Бордмана, который также не знает поражений ни в боксе, ни в поединках на голых кулаках. В активе 37-летнего Бордмана шесть побед на профессиональном ринге, он выступает в британском отделении известного промоушена Bare Knuckle FС, имея на своем счету шесть побед на голых кулаках.
В со-главном событии шоу известный российский тяжеловес, шестикратный чемпион мира по боевому самбо Кирилл Сидельников встретится с экс-бойцом Bellator и PFL американцем Ракимом Кливлендом. Также пройдет титульный поединок за пояс Ural FC в весе до 85 кг по правилам К1 между представителем команды Ural Kali Fighter россиянином Сергеем Пономаревым и австралийцем Джейденом Эйнаудом.
Всего в рамках турнира «Кубок Губернатора Пермского края» 16 октября состоятся 12 поединков по правилам ММА и кикбоксинга, которые будут транслироваться в прямом эфире онлайн-кинотеатра KION. Титульный спонсор Лиги — группа «Уралхим».