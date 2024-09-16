Стало известно, сколько денег нужно пермякам для полного счастья

Posted 16 сентября, 07:47
Published 16 сентября, 07:47
Modified 16 сентября, 07:49
Updated 16 сентября, 07:49
По состоянию на 13 сентября 2024 года, среднестатистическому жителю Перми для счастья нужно 237 тыс. рублей в месяц. Этот показатель в среднем по России составляет 250 тыс. рублей, что на 16% больше по сравнению с мартом текущего года, и на 25% больше в годовом выражении. Об этом сообщили аналитики сервиса SuperrJob.
В опросе приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны. Самые высокие ожидания по заработной плате сложились среди жителей Москвы (276 тысяч рублей), Владивостока (270 тысяч), Ростова-на-Дону (257 тысяч), Тюмени (253 тысячи) и Красноярска (250 тысячи). При этом отмечается, что мужчинам в среднем требуется 270 тыс., а женщинам — 230 тыс. рублей в месяц.
Специалисты выяснили, что чем старше человек, тем выше его денежные запросы — респондентам до 24 лет для счастья нужно 185 тыс., а гражданам старше 45 лет — 260 тыс. рублей. Тем, у кого заработная плата составляет менее 50 тыс. рублей, для счастья требуется 200 тысяч, а россияне с доходом от 100 тыс. хотят уже 310 тыс. рублей.
Среди столиц соседних регионов Пермского края больше всего денег требуется жителям Екатеринбурга (247 тыс. рублей) и Уфы (248 тыс. рублей).