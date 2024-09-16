Стало известно, сколько денег нужно пермякам для полного счастья

По состоянию на 13 сентября 2024 года, среднестатистическому жителю Перми для счастья нужно 237 тыс. рублей в месяц. Этот показатель в среднем по России составляет 250 тыс. рублей, что на 16% больше по сравнению с мартом текущего года, и на 25% больше в годовом выражении. Об этом сообщили аналитики сервиса SuperrJob.