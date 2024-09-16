Стало известно, во сколько обойдется капремонт госпиталя для ветеранов в Перми

В Перми определили подрядчика для выполнения капитального ремонта с перепрофилированием стационара ГБУК «Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн» на ул. Встречной, 31а. Стоимость контракта составила 24 млн 890 тыс. рублей, имя победителя аукциона не сообщается. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.