Стало известно, во сколько обойдется капремонт госпиталя для ветеранов в Перми

Posted 16 сентября, 06:37
Published 16 сентября, 06:37
Modified 16 сентября, 06:57
Updated 16 сентября, 06:57
В Перми определили подрядчика для выполнения капитального ремонта с перепрофилированием стационара ГБУК «Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн» на ул. Встречной, 31а. Стоимость контракта составила 24 млн 890 тыс. рублей, имя победителя аукциона не сообщается. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Заказчиком выступило ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края». Начальная цена контракта составляла 24 млн 900 тыс. рублей. Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит заменить полы, потолочное покрытие, отделку, расширить существующие проемы, частично перепланировать помещения, установить технические средства информирования, ориентирования и сигнализации для маломобильных групп населения (МГН). Также следует обновить инженерные системы, системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации и медицинского газоснабжения.
Общая площадь помещений составляет 6 521,5 кв. м. Работы на объекте начнутся 30 сентября 2024 года или со дня, следующего за днем заключения контракта. Ремонт должен быть завершен 29 апреля следующего года. Источник финансирования — региональный бюджет.