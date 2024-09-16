У пермского министра хотят забрать имущество на 27 миллионов рублей

Posted 16 сентября, 14:42
Published 16 сентября, 14:42
Modified 16 сентября, 14:48
Updated 16 сентября, 14:48
Судья Ленинского районного суда Татьяна Сероваева начала рассматривать гражданский иск прокуратуры к действующему министру закупок региона Пермского края Алексею Зарубину. Речь идет об обращении в доход государства имущества общей стоимостью 27 млн рублей.
Как стало известно из публикации в ведомственном вестнике прокуратуры, у Зарубина при антикоррупционной проверке были выявлено незадекларированное имущество на 27 млн рублей. Как указывают в прокуратуре, в ходе проверки не было получено доказательств законного происхождения двух траншей доходов, за счет которых приобретено фигурирующее в иске имущество.
Прокуратура указывает в исковых требованиях, что данное имущество было оформлено на третьих лиц. Из данных в картотеке суда видно, что соответчиками вместе с Алексеем Зарубиным выступают его родственники: Любовь Зарубина, Татьяна Зарубина и некто Василий Поляков. Ближайшее заседание по иску надзорного ведомства назначено на 23 октября.
Как прокомментировали в пресс-службе правительства Пермского края, в соответствии с 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ежегодно государственные служащие в срок до 30 апреля предоставляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на проверку представителю нанимателя (работодателю), иным уполномоченным лицам в целях противодействия коррупции. Отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора Пермского края нарушений действующего законодательства не выявил.
Алексей Зарубин в 2007 года начинал свою профессиональную деятельность в управлении федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю, занимаясь вопросами контроля за размещением государственного и муниципального заказа. С 2010 по 2013 год его профессиональная деятельность была связана с надзором за соблюдением законодательства в органах прокуратуры Пермского края. С августа 2014 года — заместитель министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края. С марта 2020 года находится в должности министра закупок Пермского края.