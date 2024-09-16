Ученые рассказали, какие признаки указывают на проблемы с мозгом

Posted 16 сентября, 09:15
Published 16 сентября, 09:15
Modified 16 сентября, 09:15
Updated 16 сентября, 09:15
Старший директор по уходу и поддержке в Ассоциации Альцгеймера Моника Морено и клинический нейрофизиолог Виктория Ливитт рассказали, что некоторые симптомы могут указывать на ранние этапы развития данной болезни. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.
Одним из самых распространенных признаков болезни Альцгеймера эксперты назвали неспособность запоминать новую информацию. Со временем это скажется и на повседневной жизни. На ранних стадиях развития заболевания люди забывают о приеме лекарств, назначенных встречах и о том, какие товары они хотели купить в магазине.
Второй признак — трудности с выполнением простейших заданий. Морено отметила, что многие пациенты решили обратиться к врачу после того, как им стало трудно выполнять те действия, которые они делали всю жизнь. В качестве примера она привела ситуацию, в которой вице-президент банка не смогла решить простую математическую задачу, когда помогала внукам делать уроки.
Доктор Ливитт отметила, что вместе с потерей памяти у больных на раннем этапе развития болезни Альцгеймера имеются проблемы с речью. У каждого бывают сложности с тем, чтобы подобрать нужное слово, но при данном заболевании это происходит постоянно. У них также могут возникнуть проблемы с поддержанием разговора. Они могут остановиться на середине предложения и начать повторяться.
Среди других признаков развития болезни Альцгеймера специалисты назвали трудности с отслеживанием времени и дат, а также проблемы с определением расстояния, неправильное принятие решений, например чрезмерные расходы. Это может значительно осложнить жизнь, поэтому эксперты при обнаружении подобных признаков у себя или близких рекомендуют обратиться к врачу.