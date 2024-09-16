Ученые рассказали, какие признаки указывают на проблемы с мозгом

Доктор Ливитт отметила, что вместе с потерей памяти у больных на раннем этапе развития болезни Альцгеймера имеются проблемы с речью. У каждого бывают сложности с тем, чтобы подобрать нужное слово, но при данном заболевании это происходит постоянно. У них также могут возникнуть проблемы с поддержанием разговора. Они могут остановиться на середине предложения и начать повторяться.