В Перми за август родилось 940 малышей

Приводят в ЗАГСе и статистику прошлых лет. Так, в пятницу 13 августа 2021 года было зарегистрировано — 278 браков, в пятницу 13 мая 2022 года — 96, в пятницу 13 января 2023 года — 106 пар стали семьей, а в пятницу 13 октября 2023 — 95 влюбленных поженились.