В Перми за август родилось 940 малышей

Posted 16 сентября, 04:42
Published 16 сентября, 04:42
Modified 16 сентября, 04:44
Updated 16 сентября, 04:44
В августе в Перми родилось 940 детей, что на 12,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает городской ЗАГС.
Свет увидели 12 пар близнецов: пять пар в Дзержинском районе, по три — в Индустриальном и Орджоникидзевском и еще две пары — в Свердловском районе.
За месяц было зарегистрировано 1129 браков. Наблюдается снижение активности горожан в вопросах изменения личных данных (фамилии, имени, отчества) на 4,7%.
Как уже сообщалось, в минувшую пятницу, 13 сентября, в органах ЗАГС Прикамья была официально зарегистрирована 121 новая семья. Каждая вторая регистрация брака состоялась в Перми.
Приводят в ЗАГСе и статистику прошлых лет. Так, в пятницу 13 августа 2021 года было зарегистрировано — 278 браков, в пятницу 13 мая 2022 года — 96, в пятницу 13 января 2023 года — 106 пар стали семьей, а в пятницу 13 октября 2023 — 95 влюбленных поженились.