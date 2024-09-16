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Posted 16 сентября, 04:42

Published 16 сентября, 04:42

Modified 16 сентября, 04:44

Updated 16 сентября, 04:44

В Перми в августе родилось 940 младенцев, что на 12,6% меньше, чем годом ранее

В Перми за август родилось 940 малышей

16 сентября 2024, 04:42
Фото: 1MI

В Перми в августе родилось 940 младенцев, что на 12,6% меньше, чем годом ранее

Сюжет
Дети
Это на 12,6% меньше, чем в августе 2023 года.

В августе в Перми родилось 940 детей, что на 12,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает городской ЗАГС.

Свет увидели 12 пар близнецов: пять пар в Дзержинском районе, по три — в Индустриальном и Орджоникидзевском и еще две пары — в Свердловском районе.

За месяц было зарегистрировано 1129 браков. Наблюдается снижение активности горожан в вопросах изменения личных данных (фамилии, имени, отчества) на 4,7%.

Как уже сообщалось, в минувшую пятницу, 13 сентября, в органах ЗАГС Прикамья была официально зарегистрирована 121 новая семья. Каждая вторая регистрация брака состоялась в Перми.

Приводят в ЗАГСе и статистику прошлых лет. Так, в пятницу 13 августа 2021 года было зарегистрировано — 278 браков, в пятницу 13 мая 2022 года — 96, в пятницу 13 января 2023 года — 106 пар стали семьей, а в пятницу 13 октября 2023 — 95 влюбленных поженились.

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#Пермь#Дети#Загс#Рождаемость#Статистика ЗАГС
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