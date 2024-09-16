В Пермском крае могут увеличить штрафы за незаконную торговлю

Согласно положениям законопроекта, штрафы для должностных лиц вырастут с 15-20 тыс. рублей до 20-30 тыс., а для юридических лиц — с 250-300 до 300-500 тыс. рублей. Для тех, кто уже был подвержен административному наказанию за аналогичные правонарушения, штрафы для должностных лиц увеличатся с 20-25 до 40-50 тыс. рублей, а для юридических — с 300-350 до 500-1000 тыс. рублей.