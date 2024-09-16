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Posted 16 сентября, 05:11

Published 16 сентября, 05:11

Modified 16 сентября, 05:12

Updated 16 сентября, 05:12

Штрафы за незаконную торговлю в Пермскому крае могут вырасти в два раза

В Пермском крае могут увеличить штрафы за незаконную торговлю

16 сентября 2024, 05:11
Фото: пресс-служба администрации Перми

Штрафы за незаконную торговлю в Пермскому крае могут вырасти в два раза

Предложение внесено фракцией ЛДПР в Заксобрании края

Обнародован проект регионального закона, нацеленного на увеличение штрафов за незаконную торговлю и предоставление услуг в неустановленных местах. Документ, внесенный фракцией ЛДПР, опубликован на официальном сайте Заксобрания. Первым на законопроект обратил внимание «Новый компаньон».

Согласно положениям законопроекта, штрафы для должностных лиц вырастут с 15-20 тыс. рублей до 20-30 тыс., а для юридических лиц — с 250-300 до 300-500 тыс. рублей. Для тех, кто уже был подвержен административному наказанию за аналогичные правонарушения, штрафы для должностных лиц увеличатся с 20-25 до 40-50 тыс. рублей, а для юридических — с 300-350 до 500-1000 тыс. рублей.

Авторы инициативы считают, что действующие меры ответственности недостаточно эффективны и настаивают на необходимости усиления административного воздействия для сокращения числа правонарушений.

На минувшей неделе Перми стартовал демонтаж 26 незаконных торговых объектов. Среди них — палатки, павильоны, вендинговые аппараты, шиномонтаж.

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#Экономика#Штраф#Торговля
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