В Пермском крае могут увеличить штрафы за незаконную торговлю

Posted 16 сентября, 05:11
Published 16 сентября, 05:11
Modified 16 сентября, 05:12
Updated 16 сентября, 05:12
Обнародован проект регионального закона, нацеленного на увеличение штрафов за незаконную торговлю и предоставление услуг в неустановленных местах. Документ, внесенный фракцией ЛДПР, опубликован на официальном сайте Заксобрания. Первым на законопроект обратил внимание «Новый компаньон».
Согласно положениям законопроекта, штрафы для должностных лиц вырастут с 15-20 тыс. рублей до 20-30 тыс., а для юридических лиц — с 250-300 до 300-500 тыс. рублей. Для тех, кто уже был подвержен административному наказанию за аналогичные правонарушения, штрафы для должностных лиц увеличатся с 20-25 до 40-50 тыс. рублей, а для юридических — с 300-350 до 500-1000 тыс. рублей.
Авторы инициативы считают, что действующие меры ответственности недостаточно эффективны и настаивают на необходимости усиления административного воздействия для сокращения числа правонарушений.
На минувшей неделе Перми стартовал демонтаж 26 незаконных торговых объектов. Среди них — палатки, павильоны, вендинговые аппараты, шиномонтаж.