В Прикамье осудят 25-летнюю девушку за ложный донос о тяжком преступлении

Posted 16 сентября, 12:15
Published 16 сентября, 12:15
Modified 16 сентября, 13:54
Updated 16 сентября, 13:54
В Пермском крае осудят 25-летнюю девушку за заведомо ложный донос о совершении лицом тяжкого преступления по ч. 2 ст. 306 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
Следствие Кунгурского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю завершило в отношении гражданки расследование уголовного дела. Установлено, что в мае 2024 года девушка вернулась домой после продолжительного распития алкогольных напитков в квартире случайного знакомого. Для того, чтобы оправдать свое поведение в глазах сожителя, она сказала ему, что ранее незнакомый ей мужчина против воли удерживал ее в своей квартире. Она также сообщила, что мужчина ее изнасиловал.
Позднее жительница Кунгура обратилась в правоохранительные органы, написал заявление. Однако, в ближайшее время следователи установили ложность ее заявления, на фоне чего в отношении девушки завели уголовное дело.
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.