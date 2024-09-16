В Прикамье осудят 25-летнюю девушку за ложный донос о тяжком преступлении

Следствие Кунгурского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю завершило в отношении гражданки расследование уголовного дела. Установлено, что в мае 2024 года девушка вернулась домой после продолжительного распития алкогольных напитков в квартире случайного знакомого. Для того, чтобы оправдать свое поведение в глазах сожителя, она сказала ему, что ранее незнакомый ей мужчина против воли удерживал ее в своей квартире. Она также сообщила, что мужчина ее изнасиловал.