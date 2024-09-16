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Posted 16 сентября, 12:15

Published 16 сентября, 12:15

Modified 16 сентября, 13:54

Updated 16 сентября, 13:54

В Пермском крае осудят 25-летнюю девушку за ложный донос о тяжком преступлении

В Прикамье осудят 25-летнюю девушку за ложный донос о тяжком преступлении

16 сентября 2024, 12:15

В Пермском крае осудят 25-летнюю девушку за ложный донос о тяжком преступлении

Сюжет
Кунгур
Дело направлено в суд.

В Пермском крае осудят 25-летнюю девушку за заведомо ложный донос о совершении лицом тяжкого преступления по ч. 2 ст. 306 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

Следствие Кунгурского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю завершило в отношении гражданки расследование уголовного дела. Установлено, что в мае 2024 года девушка вернулась домой после продолжительного распития алкогольных напитков в квартире случайного знакомого. Для того, чтобы оправдать свое поведение в глазах сожителя, она сказала ему, что ранее незнакомый ей мужчина против воли удерживал ее в своей квартире. Она также сообщила, что мужчина ее изнасиловал.

Позднее жительница Кунгура обратилась в правоохранительные органы, написал заявление. Однако, в ближайшее время следователи установили ложность ее заявления, на фоне чего в отношении девушки завели уголовное дело.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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