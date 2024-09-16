Валерий Сухих: Социальные статьи бюджета могут быть усилены

Posted 16 сентября, 13:29
Published 16 сентября, 13:29
Modified 16 сентября, 14:21
Updated 16 сентября, 14:21
В четверг состоится очередное пленарное заседание Законодательного Собрания Прикамья. К рассмотрению планируются пакет поправок в действующий бюджет, ряд законодательных инициатив в сфере социальной политики, а также проект закона об изменении налоговой системы региона.
В течение начавшейся недели комитеты краевого парламента проведут предварительные рассмотрения этих и других законопроектов.
В частности, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес на рассмотрение депутатского корпуса пакет поправок в действующий бюджет региона. К распределению предложено порядка 9,5 млрд. рублей. Такой объем дополнительных доходов образовался по итогам первого полугодия.
«В прошлом году во время формирования расходных обязательств, коллеги из правительства отмечали, что при наличии финансовых возможностей социальные статьи бюджета могут быть усилены. Такие пожелания высказывал и депутатский корпус. Отмечу, что по поручению губернатора большую часть дополнительных средств предложено направить на приоритетные направления и выполнение социальных обязательств», — комментирует поправки председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих.
Так, порядка 2,8 млрд. рублей планируется заложить на повышение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы. В их число входят воспитатели детских садов, учителя, преподаватели колледжей. На выплаты молодым врачам и специалистам планируется предусмотреть дополнительные 145 млн. рублей в рамках региональной программы «Медицинские кадры Прикамья». Предложенные поправки также предусматривают увеличение резервного фонда правительства Пермского края для оказания поддержки участников СВО и их семей.
Порядка одного млрд. рублей дополнительных средств позволят закупить больше вакцин и лекарственных препаратов. Часть этих средств пойдет на оказание высокотехнологичной медицинской помощи.
Активное строительство новых школ, которое ведется по всему краю, требует соответствующего оборудования. Поправками предлагается заложить дополнительно около 550 млн. рублей на три года на их оснащение современным оборудованием.
Отдельное внимание уделено высшему образованию. В случае принятия бюджетных изменений, регион направит дополнительное финансирование на развитие Передовой инженерной школы в Политехническом университете. Поддержка будет оказана в рамках софинансирования федерального проекта «Приоритет 2030». Среди других направлений, финансирование которых было предложено увеличить, — поддержка местных бюджетов (186,6 млн. рублей) и расселение ветхого аварийного жилья (218,8 млн. рублей).
«Гибкая бюджетная политика региона позволяет вносить корректировки в течение года, усиливая наиболее приоритетные направления и возможности главных распорядителей средств — профильных ведомств. Внесенный проект поправок отвечает поставленным перед регионом задачам, а их принятие позволит повысить эффективность исполняемого бюджета. Напомню, что уже в следующем месяце краевой парламент приступит к рассмотрению проекта главного финансового документа на следующие три года», — считает спикер краевого парламента.
Также на предстоящем заседании парламентарии рассмотрят значимые социальные законопроекты. Губернатор Дмитрий Махонин предложил вдвое увеличить выплаты для молодых педагогов: с 50 до 100 тыс. рублей. Льготы предусмотрены для учителей, которые устроились на работу в образовательные учреждения региона в течение двух лет после окончания обучения. В случае принятия законопроекта, увеличенное пособие будет выплачиваться уже со следующего года.
Глава региона также предложил увеличить со следующего года «губернаторские» стипендии для студентов. Так, размер дополнительной стипендии может быть увеличен до 6 500 рублей в месяц. Согласно закону «губернаторская» стипендия выплачивается тем обучающимся, кто суммарно набрал более 225 баллов по трем предметам единого государственного экзамена.
Кроме этого, первокурсники, поступившие на приоритетные для региона направления, получают повышенную дополнительную стипендию. Её размер предложено увеличить до 12 700 рублей. Она назначается на конкурсной основе.
В рамках «правительственного часа» выступит заместитель председателя правительства Прикамья Алексей Чибисов с информацией о состоянии промышленного комплекса Пермского края.