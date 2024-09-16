Валерий Сухих: Социальные статьи бюджета могут быть усилены

Также на предстоящем заседании парламентарии рассмотрят значимые социальные законопроекты. Губернатор Дмитрий Махонин предложил вдвое увеличить выплаты для молодых педагогов: с 50 до 100 тыс. рублей. Льготы предусмотрены для учителей, которые устроились на работу в образовательные учреждения региона в течение двух лет после окончания обучения. В случае принятия законопроекта, увеличенное пособие будет выплачиваться уже со следующего года.