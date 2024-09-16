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Posted 16 сентября, 04:43

Published 16 сентября, 04:43

Modified 16 сентября, 04:45

Updated 16 сентября, 04:45

Путешественников просят по возможности не ездить в Каменный город

Власти просят туристов отложить путешествие в Каменный город

16 сентября 2024, 04:43
Фото: properm.ru

Путешественников просят по возможности не ездить в Каменный город

Сюжет
Туризм
С просьбой к туристам обратилась краевая дирекция особо охраняемых природных территорий.

Жителям и гостям Пермского края рекомендуют не ездить в природный парк Каменный город. В августе здесь стартовали работы по строительству экологической тропы. Подрядчик, ООО «Акрополь-М», планирует демонтировать старый аварийный настил и уложить новый. Также здесь появятся малые архитектурные формы, беседки, лавочки и информационные аншлаги.

В дирекции особо охраняемых природных территорий Пермского края просят путешественников по возможности отложить поездку в Каменный город до конца строительства. Завершение работ запланировано на 9 декабря текущего года.

Фото: Дирекция ООПТ Пермского края.
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#Общество#Пермь#Туризм#Природа#Внутренний туризм#Оопт#Каменный город#Дирекция ООПТ
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