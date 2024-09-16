Власти просят туристов отложить путешествие в Каменный город

Жителям и гостям Пермского края рекомендуют не ездить в природный парк Каменный город. В августе здесь стартовали работы по строительству экологической тропы. Подрядчик, ООО «Акрополь-М», планирует демонтировать старый аварийный настил и уложить новый. Также здесь появятся малые архитектурные формы, беседки, лавочки и информационные аншлаги.