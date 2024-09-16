Власти просят туристов отложить путешествие в Каменный город

Posted 16 сентября, 04:43
Published 16 сентября, 04:43
Modified 16 сентября, 04:45
Updated 16 сентября, 04:45
Жителям и гостям Пермского края рекомендуют не ездить в природный парк Каменный город. В августе здесь стартовали работы по строительству экологической тропы. Подрядчик, ООО «Акрополь-М», планирует демонтировать старый аварийный настил и уложить новый. Также здесь появятся малые архитектурные формы, беседки, лавочки и информационные аншлаги.
В дирекции особо охраняемых природных территорий Пермского края просят путешественников по возможности отложить поездку в Каменный город до конца строительства. Завершение работ запланировано на 9 декабря текущего года.