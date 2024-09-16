Власти Соликамска хотят снести торговые павильоны в центре города

Posted 16 сентября, 05:35
Published 16 сентября, 05:35
Modified 16 сентября, 05:37
Updated 16 сентября, 05:37
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края подала иск к бизнесмену Андрею Алексееву, требуя демонтировать торговые ряды в центре Соликамска, на ул. Всеобуча. Снести объекты краевая инспекция требует в течение 15 дней с даты вступления решения суда в законную силу, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на материалы регионального Арбитражного суда.
Речь идеи о нескольких нестационарных торговых объектах (НТО) — павильон «Закусочная» и торговый ряд с кафе восточной кухни, шашлычной, парикмахерской, магазином по продаже фруктов, женской одежды и др. НТО находятся на территории общей площадью в 8 тыс. кв. м. Неподалеку расположены исторические здания — Крестовоздвиженский собор, Соборная колокольня, Соликамский краеведческий музей, Собор Троицы Живоначальной.
Как указывает издание, Алексеев работает в сфере оказания финансовых услуг и руководит организациями Рикойл» и «Технохим М», специализирующихся на производстве и оптовой торговле химическими продуктами.