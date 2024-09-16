Власти Соликамска хотят снести торговые павильоны в центре города

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края подала иск к бизнесмену Андрею Алексееву, требуя демонтировать торговые ряды в центре Соликамска, на ул. Всеобуча. Снести объекты краевая инспекция требует в течение 15 дней с даты вступления решения суда в законную силу, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на материалы регионального Арбитражного суда.