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Posted 16 сентября, 05:35

Published 16 сентября, 05:35

Modified 16 сентября, 05:37

Updated 16 сентября, 05:37

Власти Соликамска намерены снести торговые павильоны на ул. Всеобуча

Власти Соликамска хотят снести торговые павильоны в центре города

16 сентября 2024, 05:35
Фото: 1MI

Власти Соликамска намерены снести торговые павильоны на ул. Всеобуча

Ведомство подало иск к предпринимателю Андрею Алексееву.

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края подала иск к бизнесмену Андрею Алексееву, требуя демонтировать торговые ряды в центре Соликамска, на ул. Всеобуча. Снести объекты краевая инспекция требует в течение 15 дней с даты вступления решения суда в законную силу, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на материалы регионального Арбитражного суда.

Речь идеи о нескольких нестационарных торговых объектах (НТО) — павильон «Закусочная» и торговый ряд с кафе восточной кухни, шашлычной, парикмахерской, магазином по продаже фруктов, женской одежды и др. НТО находятся на территории общей площадью в 8 тыс. кв. м. Неподалеку расположены исторические здания — Крестовоздвиженский собор, Соборная колокольня, Соликамский краеведческий музей, Собор Троицы Живоначальной.

Как указывает издание, Алексеев работает в сфере оказания финансовых услуг и руководит организациями Рикойл» и «Технохим М», специализирующихся на производстве и оптовой торговле химическими продуктами.

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#Пермский край#Арбитражный суд#Соликамск#Бизнесмен#Производство#Исторические здания#Финансовые услуги#Государственная инспекция
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