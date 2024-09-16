Водитель Mercedes насмерть сбил мужчину в Пермском районе

Госавтоинспекторы напоминают, что пешеходам можно передвигаться только по тротуарам, а при отсутствии их — по обочинам. Если вы идете по обочине, то нужно двигаться навстречу движению автомобилей. Переходить дорогу следует только по пешеходным переходам, а если таковых нет, то по перекресткам по линии тротуаров или обочин. Водителям следует быть особенно бдительными и не превышать скорость движения.