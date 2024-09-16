Водитель Mercedes насмерть сбил мужчину в Пермском районе

Posted 16 сентября, 05:20
Published 16 сентября, 05:20
Modified 16 сентября, 05:22
Updated 16 сентября, 05:22
Вечером воскресенья, 15 сентября, в Пермском районе произошло ДТП с погибшим. В 21:10 на трассе «Кострома-Шарья-Киров-Пермь, подъезд к поселку Ачит» в направлении Перми за рулем автомобиля Mercedes ехал 50-летний мужчина. По предварительной информации пресс-службы краевой Госавтоинспекции, на 11 км дороги водитель сбил 49-летнего мужчину.
Пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости надземного перехода. В результате аварии пешеход скончался до приезда экстренных служб. По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства инцидента.
Госавтоинспекторы напоминают, что пешеходам можно передвигаться только по тротуарам, а при отсутствии их — по обочинам. Если вы идете по обочине, то нужно двигаться навстречу движению автомобилей. Переходить дорогу следует только по пешеходным переходам, а если таковых нет, то по перекресткам по линии тротуаров или обочин. Водителям следует быть особенно бдительными и не превышать скорость движения.
Ранее Properm.ru писали, что в ДТП с грузовиком и автобусом в Прикамье пострадали девять человек. Кроме того, на прошлой неделе в Перми автобус сбил 10-летнего школьника, перебегавшего дорогу на зеленый сигнал светофора.