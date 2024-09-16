Возведение нового питомника растений в Перми обойдется в 144 миллиона

Муниципальный питомник растений в Перми начал свою работу в 2022 году на ул. Мартовской, вблизи Восточного обхода. Сейчас он работает на временной инфраструктуре. Напомним, что на начало 2024 года в нем на площади 1,5 га находилось 4182 саженца. К ним добавится еще 1600 растений.