Возведение нового питомника растений в Перми обойдется в 144 миллиона

Posted 16 сентября, 09:19
Published 16 сентября, 09:19
Modified 16 сентября, 09:21
Updated 16 сентября, 09:21
МКУ «Управление технического заказчика» объявило аукцион на право разработки проектной документации и строительства питомника на земельном участке, расположенном недалеко от Восточного обхода, в Мотовилихинском районе города. Начальная стоимость контракта составила 144 млн 206 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Согласно приведенной документации, подрядчику предстоит построить здание административного корпуса, ангар, котельную, провести наружные сети водоснабжения, канализации, электро- и газоснабжения, тепловые сети, обустроить площадки, дорожки, тротуары, светильники, ограждения, навес, а также скважины. Проект питомника должен быть подготовлен исполнителем до 1 апреля 2025 года. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2025 года. Гарантия на объект устанавливается сроком на 5 лет.
Заявку на участие в торгах можно подать до 1 октября текущего года. Победитель будет определен 4 октября.
Муниципальный питомник растений в Перми начал свою работу в 2022 году на ул. Мартовской, вблизи Восточного обхода. Сейчас он работает на временной инфраструктуре. Напомним, что на начало 2024 года в нем на площади 1,5 га находилось 4182 саженца. К ним добавится еще 1600 растений.