Жители Чернушки обеспокоены закрытием процедурного кабинета

Posted 16 сентября, 11:12
Published 16 сентября, 11:12
Modified 16 сентября, 11:14
Updated 16 сентября, 11:14
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
В сообществе «Подслушано Чернушка» во «ВКонтакте» появилась информация, о возможном закрытии процедурного кабинета на ул. Железнодорожная, 30 в Чернушке. Местные жители просят вмешаться в ситуацию главу района, а также главврача.
Под постом при этом появилось сообщение от министерства здравоохранения Пермского края, в котором местных жителей уверили, что «забор анализов и выполнение инъекций по назначениям врачей в нём будет выполнять процедурная медицинская сестра поликлиники Чернушинской районной больницы ежедневно в течение 2-х часов». Журналисту Properm.ru в ведомстве уточнили, что подобное расписание действует уже давно — никаких изменений не предполагается.