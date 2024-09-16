Жители Чернушки обеспокоены закрытием процедурного кабинета

Под постом при этом появилось сообщение от министерства здравоохранения Пермского края, в котором местных жителей уверили, что «забор анализов и выполнение инъекций по назначениям врачей в нём будет выполнять процедурная медицинская сестра поликлиники Чернушинской районной больницы ежедневно в течение 2-х часов». Журналисту Properm.ru в ведомстве уточнили, что подобное расписание действует уже давно — никаких изменений не предполагается.