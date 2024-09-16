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Posted 16 сентября, 11:12

Published 16 сентября, 11:12

Modified 16 сентября, 11:14

Updated 16 сентября, 11:14

Жители Чернушки обеспокоены закрытием процедурного кабинета

Жители Чернушки обеспокоены закрытием процедурного кабинета

16 сентября 2024, 11:12
Фото: 1MI
Сюжет
Медицина в Прикамье
В краевом минздраве опровергают слухи из социальных сетей.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В сообществе «Подслушано Чернушка» во «ВКонтакте» появилась информация, о возможном закрытии процедурного кабинета на ул. Железнодорожная, 30 в Чернушке. Местные жители просят вмешаться в ситуацию главу района, а также главврача.

Под постом при этом появилось сообщение от министерства здравоохранения Пермского края, в котором местных жителей уверили, что «забор анализов и выполнение инъекций по назначениям врачей в нём будет выполнять процедурная медицинская сестра поликлиники Чернушинской районной больницы ежедневно в течение 2-х часов». Журналисту Properm.ru в ведомстве уточнили, что подобное расписание действует уже давно — никаких изменений не предполагается.

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#Медицина в Прикамье#Пермский край#Чернушка#Минздрав#Properm.ru
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