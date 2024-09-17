Бухгалтер пермского филиала телеком-компании обвиняется в присвоении 6 миллионов

Posted 17 сентября, 04:57
Published 17 сентября, 04:57
Modified 17 сентября, 06:28
Updated 17 сентября, 06:28
Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Перми. Она обвиняется в мошенничестве с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, в период с января 2021 года по октябрь 2023 года женщина, работая старшим бухгалтером в региональном филиале крупного российского провайдера цифровых услуг, подделала документы о расчете заработной платы и других выплат персоналу. Таким образом обвиняемой было незаконно получено свыше 5,9 млн рублей.
По данным портала Properm.ru, обвинения предъявлены бывшему старшему бухгалтеру пермского филиала ОАО «Ростелеком» Екатерине Михайловой. Properm.ru направили запрос в компанию. На момент выхода материала ответ получен не был.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) направлено в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.
UPD: в телефонной беседе с корреспондентом портала Properm.ru в пресс-службе регионального филиала «Ростелекома» сообщили, что названная обвиняемая, впрочем, как и сама ситуация, отношения к компании не имеют.