Бухгалтер пермского филиала телеком-компании обвиняется в присвоении 6 миллионов

По версии следствия, в период с января 2021 года по октябрь 2023 года женщина, работая старшим бухгалтером в региональном филиале крупного российского провайдера цифровых услуг, подделала документы о расчете заработной платы и других выплат персоналу. Таким образом обвиняемой было незаконно получено свыше 5,9 млн рублей.