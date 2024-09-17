properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 06:02

Published 17 сентября, 06:02

Modified 17 сентября, 06:04

Updated 17 сентября, 06:04

В Пермском крае за неделю почти 15 тыс. жителей заболели ОРВИ и гриппом

Число заболевших ОРВИ в Пермском крае растет

17 сентября 2024, 06:02
Фото: Изображение Midjourney

В Пермском крае за неделю почти 15 тыс. жителей заболели ОРВИ и гриппом

Сюжет
Вакцинация
Специалисты рекомендуют сделать прививку.

В Прикамье на неделе с 9 по 16 сентября на 19,2% увеличилось число больных гриппом и ОРВИ по сравнению с прошлой неделей. В регионе зарегистрировано 14 тыс. 890 случаев заражения такими заболеваниями, рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Эпидемический порог в крае не превышен. Лабораторный мониторинг показал, что среди пациентов с симптомами ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии — это риновирусы и аденовирусы.

В Прикамье активно идет вакцинация против гриппа — на понедельник, 16 сентября, привито более 314,3 тыс. жителей (12,5% от совокупного населения), в том числе 131,6 тыс. детей.

Читайте также:
В Прикамье начался подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Как уберечь себя?Новый метод исследования кровеносных сосудов впервые применили в Пермском крае
#Здоровье#Общество#Пермь#Грипп#Вакцинация#Роспотребнадзор#Орви
Подпишитесь
Популярное