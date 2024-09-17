Число заболевших ОРВИ в Пермском крае растет

В Прикамье на неделе с 9 по 16 сентября на 19,2% увеличилось число больных гриппом и ОРВИ по сравнению с прошлой неделей. В регионе зарегистрировано 14 тыс. 890 случаев заражения такими заболеваниями, рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.