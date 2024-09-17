Дорожного мастера будут судить за сход 10 вагонов-цистерн в Кемерове

Posted 17 сентября, 12:49
Published 17 сентября, 12:49
Modified 17 сентября, 12:51
Updated 17 сентября, 12:51
В Кемерове с рельсов сошли 10 вагонов-цистерн. Ремонт железнодорожного пути в Заводском районе проводили прошлой осенью — в сентябре–октябре 2023 года. Дорожный мастер не проконтролировал выполнение работ с балластом и не провел техническое обслуживание и ремонт элементов инфраструктуры. Также мужчина разрешил открыть движение, хотя пути были неисправны.
В результате действий дорожного мастера ночью 3 октября на соединительном пути №26 станции Кемеро-Сортировочное 10 вагонов-цистерн грузового поезда сошли с рельсов и получили повреждения. Сумма причиненного ущерба составила свыше 8 млн рублей, пишет VSE42.Ru.
В отношении дорожного мастера следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ, материалы направлены в суд.