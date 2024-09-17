Дорожного мастера будут судить за сход 10 вагонов-цистерн в Кемерове

В Кемерове с рельсов сошли 10 вагонов-цистерн. Ремонт железнодорожного пути в Заводском районе проводили прошлой осенью — в сентябре–октябре 2023 года. Дорожный мастер не проконтролировал выполнение работ с балластом и не провел техническое обслуживание и ремонт элементов инфраструктуры. Также мужчина разрешил открыть движение, хотя пути были неисправны.