Эксперты рассказали, стоит ли сейчас брать ипотеку или нет

Например, если вы взяли в банке 8 млн рублей на 30 лет, то даже через 2 года и 11 месяцев ежемесячных выплат вам все равно придется вернуть 8 млн рублей. Алексей Яковлев утверждает, что те, кто хочет улучшить жилищные условия, но не попадает под меры поддержки, могут не бояться рыночной ипотеки даже при нынешних ставках. Он предполагает, что рано или поздно ключевая ставка Банка России снизится, и в этот момент кредит можно будет рефинансировать.