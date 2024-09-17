Эксперты рассказали, стоит ли сейчас брать ипотеку или нет

Posted 17 сентября, 10:00
Published 17 сентября, 10:00
Modified 18 сентября, 10:48
Updated 18 сентября, 10:48
Министерство финансов России называет текущие ипотечные ставки приемлемыми. Однако, если взять в банке 8 млн рублей, необходимо вернуть 50 млн. Эксперты поделились своим мнением о ситуации с журналистами «Новых Известий».
По словам директора Департамента финансовой политики Минфина Алексея Яковлева, гражданам нечего беспокоиться по поводу нынешних условий ипотеки — всего лишь 25% годовых. При таких процентах сумма долга перед банком не уменьшается в течение первых трех лет. Проценты накапливаются быстрее, чем погашается кредит.
Например, если вы взяли в банке 8 млн рублей на 30 лет, то даже через 2 года и 11 месяцев ежемесячных выплат вам все равно придется вернуть 8 млн рублей. Алексей Яковлев утверждает, что те, кто хочет улучшить жилищные условия, но не попадает под меры поддержки, могут не бояться рыночной ипотеки даже при нынешних ставках. Он предполагает, что рано или поздно ключевая ставка Банка России снизится, и в этот момент кредит можно будет рефинансировать.
Однако надежд на снижение ключевой ставки в ближайшем будущем нет. На прошлой неделе Центробанк увеличил ключевую ставку до 19% и не исключил, что она будет продолжать расти.
Расчет переплаты по ипотеке за 30 лет: при стоимости недвижимости в 10 млн рублей и первоначальном взносе хотя бы 20%, каждый месяц вам придется отдавать банку 153 тыс. рублей. Взяв 8 млн у банка, к концу 30-летнего срока вы должны будете вернуть целых 47 956 359 рублей, в 6 раз больше, чем взяли взаймы.
Тем не менее, Минфин продолжает не видеть проблему. Алексей Яковлев рассказывает, что в дни кризиса 2015 года он сам взял ипотеку под 15% годовых, а спустя два года смог рефинансировать ее в другом банке под 9%. Главное отличие от того времени и настоящего в том, что для нынешних заёмщиков даже 15% годовых являются непозволительной роскошью. Нельзя надеяться на 9% в ближайшие пять лет.
Ни один эксперт, опрошенный «Новыми Известиями», не рекомендует сейчас брать ипотеку. Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономического роста имени П. А. Столыпина, выразил мнение о том, что предложение Минфина о взятии ипотеки с надеждой на снижение ставок маловероятно. Люди не станут брать ипотеку под повышенные проценты, не имея четких перспектив, и банки могут снижать ставки несбалансированно. Он рекомендовал отказаться от ипотеки под 25% годовых на данный момент.
«В 2014 году люди брали ипотеку под 14% годовых, и это был вполне рабочий вариант. Знаю людей, которые выплачивают эту ипотеку до сих пор», — объяснио «НИ» гендиректор компании «Вектор Проект» Антон Баксараев. Баскарев отметил, что вероятно двузначная ключевая ставка сохранится в ближайшие годы.
Прогнозируется, что пересмотр ключевой ставки может произойти по мере снижения инфляционного давления со стороны Центробанка. Это может открыть возможность для рефинансирования ипотеки, хотя это не произойдет раньше чем через 1-2 года.