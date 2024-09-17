ФОМС развивает сотрудничество с коллегами из Казахстана

Posted 17 сентября, 11:07
Published 17 сентября, 11:07
Modified 17 сентября, 11:07
Updated 17 сентября, 11:07
Подписание документа состоялось в рамках Международной конференции по аккредитации и качеству медицинской помощи, приуроченной ко Всемирному дню безопасности пациента.
РИА Новости пишет, что меморандум подписали председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин и председатель правления Фонда социального медицинского страхования Абылкаир Скаков.
По словам Ильи Баланина, ФОМС на протяжении длительного времени эффективно сотрудничает с коллегами из Республики Казахстан. У фонда накопился обширный опыт, в том числе касающийся эффективных решений и подходов к управлению и финансированию системы ОМС. При этом обмен опытом с коллегами из Казахстана даст возможность расширить знания и будет стимулировать взаимное развитие обеих сторон.
Стороны в рамках заключенного меморандума будут обмениваться опытом в сфере обязательного медстрахования, самыми эффективными практиками в сфере законодательства, которые связаны с ОМС, а также организовывать и вместе участвовать в тематических мероприятиях.
Кроме этого, в рамках конференции Илья Баланин выступил с докладом. В том числе он рассказал, что использование средств ОМС при реализации государственных проектов и программ направлено на формирование здорового образа жизни россиян, повышение ожидаемой продолжительности жизни и рождаемости и воспитание здорового поколения.