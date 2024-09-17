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Posted 17 сентября, 11:07

Published 17 сентября, 11:07

Modified 17 сентября, 11:07

Updated 17 сентября, 11:07

ФОМС развивает сотрудничество с коллегами из Казахстана

ФОМС развивает сотрудничество с коллегами из Казахстана

17 сентября 2024, 11:07
Фото: пресс-служба ФОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального медицинского страхования Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве в области обязательного медицинского страхования.

Подписание документа состоялось в рамках Международной конференции по аккредитации и качеству медицинской помощи, приуроченной ко Всемирному дню безопасности пациента.

РИА Новости пишет, что меморандум подписали председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин и председатель правления Фонда социального медицинского страхования Абылкаир Скаков.

По словам Ильи Баланина, ФОМС на протяжении длительного времени эффективно сотрудничает с коллегами из Республики Казахстан. У фонда накопился обширный опыт, в том числе касающийся эффективных решений и подходов к управлению и финансированию системы ОМС. При этом обмен опытом с коллегами из Казахстана даст возможность расширить знания и будет стимулировать взаимное развитие обеих сторон.

Стороны в рамках заключенного меморандума будут обмениваться опытом в сфере обязательного медстрахования, самыми эффективными практиками в сфере законодательства, которые связаны с ОМС, а также организовывать и вместе участвовать в тематических мероприятиях.

Кроме этого, в рамках конференции Илья Баланин выступил с докладом. В том числе он рассказал, что использование средств ОМС при реализации государственных проектов и программ направлено на формирование здорового образа жизни россиян, повышение ожидаемой продолжительности жизни и рождаемости и воспитание здорового поколения.

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