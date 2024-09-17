ФОМС развивает сотрудничество с коллегами из Казахстана

По словам Ильи Баланина, ФОМС на протяжении длительного времени эффективно сотрудничает с коллегами из Республики Казахстан. У фонда накопился обширный опыт, в том числе касающийся эффективных решений и подходов к управлению и финансированию системы ОМС. При этом обмен опытом с коллегами из Казахстана даст возможность расширить знания и будет стимулировать взаимное развитие обеих сторон.