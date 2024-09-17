Харчевня «Длинный нос» открылась в Перми на месте грузинского ресторана

Пермская харчевня «Длинный нос», которая работала в торговом центре «Пирамида» на ул. Крисанова, 12б, переехала в другое место. Сейчас заведение работает на месте грузинского заведения «Никала Пиросмани», на ул. Екатерининская, 34. Об этом сообщили в пресс-службе харчевни в социальных сетях.