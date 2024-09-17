Миллиардер и «друг» губернатора застроит «Тихий Компрос». Досье на «Бруснику»

В Новосибирске «Брусника» обещала построить школу, когда начала строительство ЖК «Европейский берег». Этот огромный квартал возводили с 2012 года, и до сих пор что-то строят. Его уже заселяют больше 20 тыс. жителей. Школы не было, жители проводили пикеты и митинги, а прокуратура вышла с иском в суд по поводу срыва сроков сдачи школы. Школу «Брусника» построила, но с серьезной задержкой сроков и не за свои деньги. Было разыграно три госконтракта на общую сумму 1,2 млрд рублей. Здание должны были достроить в 2021 году, в итоге только в феврале 2023-го власти отчитались, что здание построено. В мае 2023 года школа была сдана.