На рубку поврежденных уссурийским полиграфом деревьев в Прикамье выделили 3,6 млн

Posted 17 сентября, 11:30
Published 17 сентября, 11:30
Modified 17 сентября, 12:03
Updated 17 сентября, 12:03
В Пермском крае выделят 3,6 млн рублей на вырубку деревьев, поврежденных уссурийским полиграфом. Соответствующие поправки предусмотрены в региональный бюджет текущего года.
Как сообщили в краевом Минприроды, средства направят на ликвидацию пострадавших от вредителя деревьев, расположенных в Добрянском городском округе. В сентябре текущего года чиновники изменили Правила ликвидации очагов вредных организмов, которые позволяют проводить выборочную или сплошную рубку лесных насаждений, заселенных вредными организмами. Кроме того, в проекте бюджета региона на следующие три года тоже предусмотрят средства на борьбу с уссурийским полиграфом.
Жук-вредитель повреждает не только деревья в отдаленных от городов лесах. В мае этого года от нападения уссурийского полиграфа пострадали пихты в пермском парке Горького.