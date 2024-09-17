На рубку поврежденных уссурийским полиграфом деревьев в Прикамье выделили 3,6 млн

Как сообщили в краевом Минприроды, средства направят на ликвидацию пострадавших от вредителя деревьев, расположенных в Добрянском городском округе. В сентябре текущего года чиновники изменили Правила ликвидации очагов вредных организмов, которые позволяют проводить выборочную или сплошную рубку лесных насаждений, заселенных вредными организмами. Кроме того, в проекте бюджета региона на следующие три года тоже предусмотрят средства на борьбу с уссурийским полиграфом.