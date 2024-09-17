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Posted 17 сентября, 11:30

Published 17 сентября, 11:30

Modified 17 сентября, 12:03

Updated 17 сентября, 12:03

В Прикамье выделили 3,6 млн рублей на борьбу с уссурийским полиграфом

На рубку поврежденных уссурийским полиграфом деревьев в Прикамье выделили 3,6 млн

17 сентября 2024, 11:30
Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов Пермского края

В Прикамье выделили 3,6 млн рублей на борьбу с уссурийским полиграфом

Сюжет
Добрянка
Хвойные деревья, которые повредил жук, выглядят красноватыми.

В Пермском крае выделят 3,6 млн рублей на вырубку деревьев, поврежденных уссурийским полиграфом. Соответствующие поправки предусмотрены в региональный бюджет текущего года.

Как сообщили в краевом Минприроды, средства направят на ликвидацию пострадавших от вредителя деревьев, расположенных в Добрянском городском округе. В сентябре текущего года чиновники изменили Правила ликвидации очагов вредных организмов, которые позволяют проводить выборочную или сплошную рубку лесных насаждений, заселенных вредными организмами. Кроме того, в проекте бюджета региона на следующие три года тоже предусмотрят средства на борьбу с уссурийским полиграфом.

Жук-вредитель повреждает не только деревья в отдаленных от городов лесах. В мае этого года от нападения уссурийского полиграфа пострадали пихты в пермском парке Горького.

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#Общество#Лес#Пермь#Минприроды#Добрянка#Природа#Уссурийский полиграф
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