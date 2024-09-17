Новый сезон в Пермской краевой филармонии открыл знаменитый пианист

Концерты Фредерика Кемпфа собирают полные залы во всем мире. Музыкант родился в 1977 году в Лондоне. На фортепиано он начал начать играть в четыре года, в восемь лет вышел с дебютом с Лондонским Королевским филармоническим оркестром. В юности пианист победил в конкурсе молодых музыкантов, исполнив Рапсодию на тему Паганини Рахманинова. Слава пришла, когда он стал лауреатом Международного конкурса П. И. Чайковского. В 2001 году он был признан лучшим молодым британским исполнителем классической музыки на Classical Brit Awards. Также, Кемпфу было присвоено звание Почетного доктора музыки Университета Кент в 2013 году.