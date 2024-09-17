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Posted 17 сентября, 07:32

Published 17 сентября, 07:32

Modified 17 сентября, 07:34

Updated 17 сентября, 07:34

Новый сезон в Пермской филармонии открыл знаменитый пианист Фредерик Кемпф

Новый сезон в Пермской краевой филармонии открыл знаменитый пианист

17 сентября 2024, 07:32
Фото: Пермская краевая филармония

Новый сезон в Пермской филармонии открыл знаменитый пианист Фредерик Кемпф

Концерт состоялся 16 сентября.

Пермская краевая филармония открыла 89-й сезон выступлением британского пианиста Фредерика Кемпфа. Музыкант исполнил произведения Франца Шуберта, Фридерика Шопена и Сергея Рахманинова.

На концерте, 16 сентября, прозвучали фортепианные пьесы-миниатюры Шуберта и Рахманинова под названием «Музыкальный момент», а также полонезы Шопена. «Музыкальный момент» представляет из себя короткую инструментальную пьесу, чаще всего импровизационного характера. Сам термин появился в XIX веке, когда начал развиваться жанр миниатюры.

Концерты Фредерика Кемпфа собирают полные залы во всем мире. Музыкант родился в 1977 году в Лондоне. На фортепиано он начал начать играть в четыре года, в восемь лет вышел с дебютом с Лондонским Королевским филармоническим оркестром. В юности пианист победил в конкурсе молодых музыкантов, исполнив Рапсодию на тему Паганини Рахманинова. Слава пришла, когда он стал лауреатом Международного конкурса П. И. Чайковского. В 2001 году он был признан лучшим молодым британским исполнителем классической музыки на Classical Brit Awards. Также, Кемпфу было присвоено звание Почетного доктора музыки Университета Кент в 2013 году.

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#Концерт#Филармония#Музыка#Фредерик Кемпф#Шуберт#Рахманинов#Большой зал#Миниатюры
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