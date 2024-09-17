Новый сезон в Пермской краевой филармонии открыл знаменитый пианист

Posted 17 сентября, 07:32
Published 17 сентября, 07:32
Modified 17 сентября, 07:34
Updated 17 сентября, 07:34
Пермская краевая филармония открыла 89-й сезон выступлением британского пианиста Фредерика Кемпфа. Музыкант исполнил произведения Франца Шуберта, Фридерика Шопена и Сергея Рахманинова.
На концерте, 16 сентября, прозвучали фортепианные пьесы-миниатюры Шуберта и Рахманинова под названием «Музыкальный момент», а также полонезы Шопена. «Музыкальный момент» представляет из себя короткую инструментальную пьесу, чаще всего импровизационного характера. Сам термин появился в XIX веке, когда начал развиваться жанр миниатюры.
Концерты Фредерика Кемпфа собирают полные залы во всем мире. Музыкант родился в 1977 году в Лондоне. На фортепиано он начал начать играть в четыре года, в восемь лет вышел с дебютом с Лондонским Королевским филармоническим оркестром. В юности пианист победил в конкурсе молодых музыкантов, исполнив Рапсодию на тему Паганини Рахманинова. Слава пришла, когда он стал лауреатом Международного конкурса П. И. Чайковского. В 2001 году он был признан лучшим молодым британским исполнителем классической музыки на Classical Brit Awards. Также, Кемпфу было присвоено звание Почетного доктора музыки Университета Кент в 2013 году.