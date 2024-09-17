Новый зоопарк на Нагорном планируют открыть летом 2025 года

Сегодня, 17 сентября, в пресс-службе Минстроя Пермского края рассказали, что управление капитального строительства региона получило разрешение на ввод в эксплуатацию еще 11 объектов первой очереди зоопарка. Во второй пусковой комплекс вошли здания кормокухни, ветлечебницы, птичники из группы «Лесная мозаика» и «Африканская саванна», а также вольеры и павильоны для рысей, тигров, европейского муфлона, пумы и красного волка. Кроме того, ранее были введены в эксплуатацию центральный тепловой пункт, дезбарьер, пункт службы безопасности, карантинный блок и контактный зоопарк.