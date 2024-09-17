Новый зоопарк на Нагорном планируют открыть летом 2025 года

Posted 17 сентября, 11:02
Published 17 сентября, 11:02
Modified 17 сентября, 11:04
Updated 17 сентября, 11:04
Новый комплекс Пермского зоопарка может открыться в июле или августе 2025 года. Предварительный прогноз озвучил вице-премьер краевого правительства Андрей Алякринский на заседании комитета Законодательного собрания Прикамья по развитию инфраструктуры. Власти ожидают, что к этому времени процедура лицензирования учреждения окончится, пишет «КоммерсантЪ-Прикамье».
Из поправок в бюджет Пермского края следует, что на возведение зоопарка дополнительно выделено еще 286,1 млн рублей. Министр строительства Прикамья Артем Габдрахманов объяснил, что дополнительное финансирование предназначено для проведения строительно-монтажных работ и оснащения зоопарка оборудованием. Новый комплекс зоопарка строят в микрорайоне Нагорном, генподрядчиком строительства является АО «РЖДстрой».
Сегодня, 17 сентября, в пресс-службе Минстроя Пермского края рассказали, что управление капитального строительства региона получило разрешение на ввод в эксплуатацию еще 11 объектов первой очереди зоопарка. Во второй пусковой комплекс вошли здания кормокухни, ветлечебницы, птичники из группы «Лесная мозаика» и «Африканская саванна», а также вольеры и павильоны для рысей, тигров, европейского муфлона, пумы и красного волка. Кроме того, ранее были введены в эксплуатацию центральный тепловой пункт, дезбарьер, пункт службы безопасности, карантинный блок и контактный зоопарк.
Весной прошлого года в контактный зоопарк перевезли около 300 животных контактной группы. Завершение строительства первой очереди позволит перевезти большую часть животных из старого зоопарка. Помимо этого, подрядчик параллельно продолжает возведение второй очереди зоопарка, в которой появится акватеррариум.