Пермь в октябре принимает международный хоккейный турнир «Золотая шайба»

Пермская общественная организация «Федерация хоккея города Перми» в 2024 году выиграла в конкурсе Фонда грантов губернатора Пермского края с проектом «Хоккейный турнир города Перми „Кубок Карташова“. По словам председателя общественной организации Александра Зинина, реализовать проект они не смогут, так как власти города сразу после победы федерации в конкурсе стали чинить препятствия, чтобы грант не был реализован.