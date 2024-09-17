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Posted 17 сентября, 15:15

Published 17 сентября, 15:15

Modified 17 сентября, 15:47

Updated 17 сентября, 15:47

С 8 по 12 октября в Перми пойдет международный турнир «Золотая шайба»

Пермь в октябре принимает международный хоккейный турнир «Золотая шайба»

17 сентября 2024, 15:15
Фото: минспорта Пермского края

С 8 по 12 октября в Перми пойдет международный турнир «Золотая шайба»

В нем примут участие команды из России, Казахстана и Беларуси.

В Перми с 8 по 12 октября впервые состоится международный турнир юных хоккеистов «Золотая шайба». В нем примут участие команды из России, Казахстана и Беларуси, сообщают в краевом Минспорта.

В первом международном турнире «Золотая шайба» будут соревноваться команды, составленные из игроков в возрасте 15 лет. На правах хозяев на турнире выступят представители Пермского края — команда «Медведи» из Соликамска. Она стала победителем регионального этапа «Золотой шайбы» в сезоне 2023–2024 года.

Сначала лучшие команды движения «Золотая шайба» U15 сыграют между собой по круговой системе. Хоккейные баталии развернутся на льду СК им. Сухарева. Финальный матч состоится в УДС «Молот» 12 октября. Традиционной кульминацией значимого турнира станет гала-матч с участием именитых отечественных хоккеистов.

Пермская общественная организация «Федерация хоккея города Перми» в 2024 году выиграла в конкурсе Фонда грантов губернатора Пермского края с проектом «Хоккейный турнир города Перми „Кубок Карташова“. По словам председателя общественной организации Александра Зинина, реализовать проект они не смогут, так как власти города сразу после победы федерации в конкурсе стали чинить препятствия, чтобы грант не был реализован.

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#Спорт#Пермь#Хоккей
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