Пермская недвижимость названа самой доступной среди городов-миллионников

Posted 17 сентября, 14:40
Published 17 сентября, 14:40
Modified 17 сентября, 14:41
Updated 17 сентября, 14:41
Эксперты Циан.Аналитики выяснили, как соотносятся средняя цена квадратного метра и средний размер заработной платы в городах-миллионниках, а также сколько среднегородских зарплат понадобится для приобретения однокомнатной квартиры. Быстрее всего накопить на «однушку» получится у жителей Перми — для покупки потребуется 56 зарплат (если предположить, что зарплата целиком откладывается в накопления на квартиру — это 4,5 года). Такие выводы обнародовали эксперты Циан.Аналитики с учетом средней цены квадратного метра и средний размер заработной платы. Квартиру брали в 38 квадратов, а зарплату — по данным Росстата.
Менее 60 заработных плат или менее 5 лет нужно также жителям Челябинска и Красноярска. В большинстве городов на покупку однокомнатной квартиры нужно 60-70 среднегородских заработных плат. Работать для покупки квартиры придется 5-6 лет.
В Ростове–на-Дону, Нижнем Новгороде, Казани, Санкт-Петербурге и Москве понадобится более 70 заработных плат или 6-8 лет работы.
В августе цена аренды «однушек» в Перми уменьшилась на 1,6% в месячном выражении, составив 24,1 тыс. рублей в месяц.