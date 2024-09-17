Пермская недвижимость названа самой доступной среди городов-миллионников

Эксперты Циан.Аналитики выяснили, как соотносятся средняя цена квадратного метра и средний размер заработной платы в городах-миллионниках, а также сколько среднегородских зарплат понадобится для приобретения однокомнатной квартиры. Быстрее всего накопить на «однушку» получится у жителей Перми — для покупки потребуется 56 зарплат (если предположить, что зарплата целиком откладывается в накопления на квартиру — это 4,5 года). Такие выводы обнародовали эксперты Циан.Аналитики с учетом средней цены квадратного метра и средний размер заработной платы. Квартиру брали в 38 квадратов, а зарплату — по данным Росстата.