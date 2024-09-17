properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 06:25

Published 17 сентября, 06:25

Modified 17 сентября, 06:41

Updated 17 сентября, 06:41

В Перми после обрушения перекрытий в доме на ул. Клары Цеткин, 13 возбудили дело

По факту обрушения перекрытий в доме на Клары Цеткин возбуждено уголовное дело

17 сентября 2024, 06:25
Фото: properm.ru

В Перми после обрушения перекрытий в доме на ул. Клары Цеткин, 13 возбудили дело

Сюжет
Аварийное жилье
ЧП случилось утром 11 сентября.

В Перми возбуждено уголовное дело после ЧП в общежитии на Клары Цеткин, 13. Как подтвердили журналистам в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю, оно возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Ранее стало известно, что следователи проводят проверку по двум уголовным статьям — о халатности и оказании услуг, не отвечающим правилам безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Утром 11 сентября в здании общежития рухнули перегородки между первым этажом и подвалом. Никто из жильцов не пострадал. Только одна пожилая женщина, ставшая свидетельницей инцидента, попала в больницу с подозрением на инсульт.

Жильцы общежития неоднократно жаловались на затопление подвала дома и душевых. Однако управляющая компания «Самоуправление» и городские власти ничего не предпринимали.

Часть жильцов после ЧП с домом на Клары Цеткин, 13 переселили в другие помещения
Узнать подробнее
Читайте также:
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обрушения потолка в доме в ПермиВладельцев ночного клуба в Перми подозревают в наркоторговле и педофилии
#Недвижимость#Происшествия#Общество#Аварийное жилье#Пермь#Уголовное дело#Следственный комитет
Подпишитесь
Популярное