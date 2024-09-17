По факту обрушения перекрытий в доме на Клары Цеткин возбуждено уголовное дело

Posted 17 сентября, 06:25
Published 17 сентября, 06:25
Modified 17 сентября, 06:41
Updated 17 сентября, 06:41
В Перми возбуждено уголовное дело после ЧП в общежитии на Клары Цеткин, 13. Как подтвердили журналистам в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю, оно возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Ранее стало известно, что следователи проводят проверку по двум уголовным статьям — о халатности и оказании услуг, не отвечающим правилам безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
Утром 11 сентября в здании общежития рухнули перегородки между первым этажом и подвалом. Никто из жильцов не пострадал. Только одна пожилая женщина, ставшая свидетельницей инцидента, попала в больницу с подозрением на инсульт.
Жильцы общежития неоднократно жаловались на затопление подвала дома и душевых. Однако управляющая компания «Самоуправление» и городские власти ничего не предпринимали.