Стало известно о смерти пермского велогонщика Александра Бако

В субботу, 14 сентября, умер известный пермский велогонщик Александр Бако. Как сообщает Пермская краевая Федерация велосипедного спорта, 7 сентября мужчину сбила машина, в результате чего он получил множественные переломы. В течение недели Александр находился в тяжелом состоянии.



«Сегодня Саша ушёл от нас, выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — написало ведомство в социальной сети. Прощание с Александром Бако пройдет завтра, 18 сентября в 11.40-12.30, на ул. Старцева, 61, в Большом зале, отпевание — в 13.00-13.40 в Успенской церкви на ул. Парковой, 18. Похоронят спортсмена на кладбище Болгары.