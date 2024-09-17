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Posted 17 сентября, 03:43

Published 17 сентября, 03:43

Modified 17 сентября, 03:46

Updated 17 сентября, 03:46

В Перми 14 сентября после ДТП скончался известный велогонщик Александр Бако

Стало известно о смерти пермского велогонщика Александра Бако

17 сентября 2024, 03:43
Фото: Пермская краевая Федерация велосипедного спорта

В Перми 14 сентября после ДТП скончался известный велогонщик Александр Бако

Сюжет
Дтп
Прощание состоится 18 сентября.

В субботу, 14 сентября, умер известный пермский велогонщик Александр Бако. Как сообщает Пермская краевая Федерация велосипедного спорта, 7 сентября мужчину сбила машина, в результате чего он получил множественные переломы. В течение недели Александр находился в тяжелом состоянии.

«Сегодня Саша ушёл от нас, выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — написало ведомство в социальной сети. Прощание с Александром Бако пройдет завтра, 18 сентября в 11.40-12.30, на ул. Старцева, 61, в Большом зале, отпевание — в 13.00-13.40 в Успенской церкви на ул. Парковой, 18. Похоронят спортсмена на кладбище Болгары.

Александр Бако скончался в возрасте 40 лет. Мужчина неоднократно становился победителем и призером всероссийских чемпионатов и соревнований.

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