Развлекательный центр в бывшем трамвайном депо в Разгуляе откроется в 2027 году

Posted 17 сентября, 12:43
Published 17 сентября, 12:43
Modified 17 сентября, 12:45
Updated 17 сентября, 12:45
В Перми гастрономическо-развлекательный центр «Депо Пермь» планируется открыть до конца 2027 года. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на администрацию города.
До мая следующего года арендатором планируется разработать и согласовать проектную документацию, на основании которой будут проводиться ремонтные работы.
Ранее стало известно, что проект приспособления бывшего трамвайного депо в микрорайоне Разгуляй подготовит ООО «Союз ПС».
На месте ремонтного цеха МУП «Пермгорэлектротранс» по ул. Пермской, 1 появится фудмолл. По представленной в прошлом году концепции в нем планируется разместить 24 корнера с кухнями разных стран мира, ряды с фермерскими продуктами, пекарню, цветочный магазин и ночной клуб с танцполом. На тот момент инвестиции в проект оценивались в 200 млн рублей.
В минувшем году власти присвоили проекту реновации трамвайного депо в Разгуляе статус приоритетного. В прошлом году как срок реализации проекта называлось время «к концу первого полугодия 2025 года». Получение статуса приоритетный инвестиционный проект позволит компании получать комплексное административное сопровождение по проекту по принципу «одного окна».