Развлекательный центр в бывшем трамвайном депо в Разгуляе откроется в 2027 году

На месте ремонтного цеха МУП «Пермгорэлектротранс» по ул. Пермской, 1 появится фудмолл. По представленной в прошлом году концепции в нем планируется разместить 24 корнера с кухнями разных стран мира, ряды с фермерскими продуктами, пекарню, цветочный магазин и ночной клуб с танцполом. На тот момент инвестиции в проект оценивались в 200 млн рублей.