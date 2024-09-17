Posted 17 сентября, 05:50
Published 17 сентября, 05:50
Modified 17 сентября, 05:51
Updated 17 сентября, 05:51
Именно такое название у нового абонементного цикла музыкальных программ, который появился в Пермской краевой филармонии в 89-м концертном сезоне. В этом цикле будут представлены программы, в которых примет участие давний партнер филармонии — Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского.
Новый проект родился благодаря совместной инициативе двух главных менеджеров в области профессионального искусства в Пермском крае — директора краевой филармонии Галины Кокоулиной и генерального директора оперного театра Анны Волк.
Сотрудничество филармонии, симфонического оркестра Пермского театра оперы и балета и солистов Пермской оперы длится уже много десятилетий. Это и организация симфонических концертов, в том числе — традиционного детского симфонического, когда с большим оркестром на сцене филармонии играли юные дарования Прикамья. Это и участие театральных музыкантов, солистов–вокалистов и артистов оркестра в филармонических проектах — премьерах, фестивалях. Это совместные программы для жителей отдаленных территорий региона, это летние гастроли концертных бригад и еще многое другое.
Сегодня взаимодействие театра и филармонии выходит на принципиально новый уровень. Ведь коллаборация — это искусство сочетать ценности, философию и лучшие качества всех участников партнёрства. Это не только отдельный филармонический абонемент, но и создание нового контента для Виртуальных концертных залов, а значит, повышение доступности услуг для жителей Пермского края, включая отдаленные территории.
Работа со зрителем, со слушателями — приоритетный вектор деятельности каждого учреждения культуры, концертной или театральной организации. Зрителя нужно не просто привлекать — его нужно воспитывать, образовывать, просвещать. Эту позицию разделяют в обоих учреждениях.
Возвращаясь к планам на новый концертный сезон, раскроем карты:
В рамках абонемента «Содружество муз» слушатели филармонии смогут посетить три вечера:
— 25 ноября в Органном концертном зале вместе с органистом из Абхазии Лукой Гаделия симфонический оркестр Пермского театра оперы и балета под руководством заслуженного деятеля искусств России Валерия Платонова примет участие во Всероссийском Дне Органа.
— 29 декабря в Большом зале будет представлена программа «Виват, Чайковский», где в исполнении оркестра театра под управлением главного дирижера театра Владимира Ткаченко прозвучат Концерт для фортепиано с оркестром # 1 и Сюита из балета «Щелкунчик». Концерт пройдет с участием солиста Андрея Коробейникова — уникального и всемирно известного музыкант, которому часто приписывают любовь к нарушению правил.
— 19 января 2025 года на сцене Большого зала вместе с симфоническим оркестром Пермской оперы также под управлением Главного дирижера театра Владимира Ткаченко выступит всемирно известный скрипач Вадим Репин. В этот вечер прозвучит Концерт для скрипки с оркестром №1 соль минор Макса Бруха и Симфония #3 Иоганнеса Брамса.
Еще одна особо значимая программа состоится в Большом зале 29 апреля 2025, в канун 80−летия Великой Победы. В программе «Помним. Славим. Гордимся» примут участие Уральский государственный камерный хор Пермской филармонии, симфонический оркестр театра под руководством заслуженного деятеля искусств России Валерия Платонова.
Министр культуры Пермского края Алла Платонова:
«Пермская краевая филармония и Пермский театр оперы и балета — две значимые институции, известные далеко за пределами края. Объединение таких профессиональных команд в работе над новыми проектами, безусловно, даст интересный результат, который обещает стать большим подарком как увлеченным поклонникам классической музыки, так и всем, кто пожелает приобщиться к миру классики».
Руководитель Пермской краевой филармонии, заслуженный работник культуры РФ Галина Кокоулина:
«Впереди — большая работа и много новых совместных проектов филармонии и театра. Наша задача — развивать культурное пространство Пермского края, продвигая традиции сотрудничества и создавая новый творческий продукт. Мы должны превратить культуру из пространства возможностей в пространство реальности».
Генеральный директор Пермского театра оперы и балета Анна Волк:
«В сезоне 2024/25 мы анонсировали целый ряд совместных проектов с нашими коллегами — культурными институциями Пермского края. Сотрудничество с Пермской краевой филармонией включает события на протяжении всего сезона и занимает в этих планах особое место. Концерты в Пермской филармонии с одной стороны представят разные грани возможностей оркестра театра, с другой — станут местом встречи с ведущими современными российскими исполнителями для большого количества поклонников классической музыки».