Содружество муз

Сотрудничество филармонии, симфонического оркестра Пермского театра оперы и балета и солистов Пермской оперы длится уже много десятилетий. Это и организация симфонических концертов, в том числе — традиционного детского симфонического, когда с большим оркестром на сцене филармонии играли юные дарования Прикамья. Это и участие театральных музыкантов, солистов–вокалистов и артистов оркестра в филармонических проектах — премьерах, фестивалях. Это совместные программы для жителей отдаленных территорий региона, это летние гастроли концертных бригад и еще многое другое.