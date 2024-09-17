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Posted 17 сентября 2024, 12:37

Published 17 сентября 2024, 12:37

Modified 14 ноября 2024, 08:54

Updated 14 ноября 2024, 08:54

У пермской чиновницы хотят забрать люксовый Mercedes стоимостью 9 миллионов рублей

У пермской чиновницы хотят забрать люксовый Mercedes стоимостью 9 миллионов рублей

17 сентября 2024, 12:37
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Возле кормушки
Сотрудница подразделения Минсоцразвития не смогла обосновать происхождение доходов на его приобретение иномарки.

В Индустриальном суде рассматривается гражданский иск прокурора города к пермской чиновнице об изъятии в доход государства люксового автомобиля Mercedes стоимостью не менее 9 млн рублей, стало известно журналисту Properm.ru. В инстанции информацию подтвердили, но подробности раскрывать не стали, указав, что ближайшее заседание по делу на 25 сентября.

Судя по информации из судебной картотеки, речь идет о требованиях к Наталье Плюсниной, замруководителя отдела по Индустриальному району терруправления по Перми регионального Минсоцразвития. По делу как соответчик привлечен Сергей Айба, в качестве третьего лица — родственник чиновницы Роман Назаров.

Известно, что по ходатайству прокуратуры суд наложил арест на спорный Mercedes.

Кроме того, по делу ранее была назначена экспертиза, которая должна была установить реальную стоимость иномарки. Ответчица утверждает, что на ее имя был приобретен автомобиль стоимостью не дороже 500 тыс. рублей. По имеющейся информации, экспертиза уже завершена и на ближайшем судебном заседании иск может быть рассмотрен по существу.

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