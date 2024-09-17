У пермской чиновницы хотят забрать люксовый Mercedes стоимостью 9 миллионов рублей

Кроме того, по делу ранее была назначена экспертиза, которая должна была установить реальную стоимость иномарки. Ответчица утверждает, что на ее имя был приобретен автомобиль стоимостью не дороже 500 тыс. рублей. По имеющейся информации, экспертиза уже завершена и на ближайшем судебном заседании иск может быть рассмотрен по существу.