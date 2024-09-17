У пермской чиновницы хотят забрать люксовый Mercedes стоимостью 9 миллионов рублей

Posted 17 сентября, 12:37
Published 17 сентября, 12:37
Modified 17 сентября, 12:53
Updated 17 сентября, 12:53
В Индустриальном суде рассматривается гражданский иск прокурора города к пермской чиновнице об изъятии в доход государства люксового автомобиля Mercedes стоимостью не менее 9 млн рублей, стало известно журналисту Properm.ru. В инстанции информацию подтвердили, но подробности раскрывать не стали, указав, что ближайшее заседание по делу на 25 сентября.
Судя по информации из судебной картотеки, речь идет о требованиях к Наталье Плюсниной, замруководителя отдела по Индустриальному району терруправления по Перми регионального Минсоцразвития. По делу как соответчик привлечен Сергей Айба, в качестве третьего лица — родственник чиновницы Роман Назаров.
Известно, что по ходатайству прокуратуры суд наложил арест на спорный Mercedes.
Кроме того, по делу ранее была назначена экспертиза, которая должна была установить реальную стоимость иномарки. Ответчица утверждает, что на ее имя был приобретен автомобиль стоимостью не дороже 500 тыс. рублей. По имеющейся информации, экспертиза уже завершена и на ближайшем судебном заседании иск может быть рассмотрен по существу.