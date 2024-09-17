Учащиеся частных школ, ссузов и вузов Прикамья будут ездить на электричках со скидкой

Posted 17 сентября, 10:18
Published 17 сентября, 10:18
Modified 17 сентября, 11:22
Updated 17 сентября, 11:22
В Пермском крае планируют расширить льготу на проезд в электричках пригородного сообщения. Сейчас воспользоваться скидкой в 50% при покупке билетов или проездных могут школьники, студенты колледжей и вузов Прикамья, которые получают образование в государственных и муниципальных учреждениях. Она действует с 1 сентября по 15 июня. Новый законопроект позволит ездить на электропоездах со скидкой и ребятам, которые учатся в частных школах, колледжах и вузах.
Как рассказали в пресс-службе администрации губернатора, льгота распространяется только на учащихся очных программ. Депутаты Законодательного собрания Пермского края рассмотрят документ в двух чтениях на ближайшем заседании регионального парламента в этот четверг, 19 сентября. Власти прогнозируют, что льготу будут получать около 2,4 тыс. учащихся частных образовательных учреждений.
Ранее в Перми начали выдавать проездные для первоклассников. Для оформления и дальнейших поездок по проездному при себе ребенку нужно иметь справку из школы.