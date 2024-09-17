Учащиеся частных школ, ссузов и вузов Прикамья будут ездить на электричках со скидкой

В Пермском крае планируют расширить льготу на проезд в электричках пригородного сообщения. Сейчас воспользоваться скидкой в 50% при покупке билетов или проездных могут школьники, студенты колледжей и вузов Прикамья, которые получают образование в государственных и муниципальных учреждениях. Она действует с 1 сентября по 15 июня. Новый законопроект позволит ездить на электропоездах со скидкой и ребятам, которые учатся в частных школах, колледжах и вузах.