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Posted 17 сентября, 10:18

Published 17 сентября, 10:18

Modified 17 сентября, 11:22

Updated 17 сентября, 11:22

В Прикамье планируют расширить льготу на проезд в электричках

Учащиеся частных школ, ссузов и вузов Прикамья будут ездить на электричках со скидкой

17 сентября 2024, 10:18
Фото: Максим Кимерлинг. properm.ru

В Прикамье планируют расширить льготу на проезд в электричках

Сюжет
Пермская езда
Законопроект будет рассмотрен на этой неделе.

В Пермском крае планируют расширить льготу на проезд в электричках пригородного сообщения. Сейчас воспользоваться скидкой в 50% при покупке билетов или проездных могут школьники, студенты колледжей и вузов Прикамья, которые получают образование в государственных и муниципальных учреждениях. Она действует с 1 сентября по 15 июня. Новый законопроект позволит ездить на электропоездах со скидкой и ребятам, которые учатся в частных школах, колледжах и вузах.

Как рассказали в пресс-службе администрации губернатора, льгота распространяется только на учащихся очных программ. Депутаты Законодательного собрания Пермского края рассмотрят документ в двух чтениях на ближайшем заседании регионального парламента в этот четверг, 19 сентября. Власти прогнозируют, что льготу будут получать около 2,4 тыс. учащихся частных образовательных учреждений.

Ранее в Перми начали выдавать проездные для первоклассников. Для оформления и дальнейших поездок по проездному при себе ребенку нужно иметь справку из школы.

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