В Чайковском вынесен приговор управляющей трех подпольных игровых залов

Posted 17 сентября, 13:24
Published 17 сентября, 13:24
Modified 17 сентября, 13:26
Updated 17 сентября, 13:26
Чайковский городской суд вынес приговор одному из участников организованной преступной группы-организаторов подпольных казино. Подробности сообщают в краевой прокуратуре.
Соучастники с ноября 2022 года по июнь 2023 года организовали на территории Чайковский работу подпольных казино. Группировка арендовала нежилые помещения, укомплектовали их необходимым компьютерным оборудованием, нанимала обслуживающий персонал. За период существования клубов участники организованной группы извлекли незаконный доход более 6 млн рублей.
53-летняя подсудимая выполняла роль управляющей в трех незаконных игорных заведениях города, обеспечивала конспирацию их деятельности под видом баров, а также занималась обучением персонала.
В ходе расследования с женщиной было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело выделено в отдельное производство.
Судом женщина признана виновной по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Суд назначил виновной наказание в виде в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 150 тыс. рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.
В группу организаторов подпольных казино входили 14 человек, они были задержаны силовиками год назад. Жители Сарапула и Чайковского открыли в центре города три казино, два из них работали на улице Вокзальной, одно на Камской.