В четырех районах Пермского края избрали председателей местных дум

Posted 17 сентября, 10:04
Published 17 сентября, 10:04
Modified 17 сентября, 10:31
Updated 17 сентября, 10:31
В Кочевском, Гайнском, Ординском и Чусовском муницпальных округах Пермского края избрали глав местных дум. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края.
Главой Думы Кочевского округа был избран Руслан Бузинов. Директор Юксеевской средней школы руководил думой округа первого созыва в 2023–2024 годах. Думу Гайнского округа возглавил Илья Ковалев, бизнесмен возглавлял думу округа первого созыва с 2019 по 2024 гг.
Председателем Думы Ординского округа избрали Ивана Лиханова. Он руководил Ашапским отделом МКУ «Территориальное управление администрации Ординского муниципального округа». Во главе Чусовского округа будет Константин Адаменко. руководитель отдела по взаимодействию с государственными органами Чусовского металлургического завода возглавлял думу округа первого созыва с 2019 по 2024 годы.
Все четверо были делегированы в состав Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края.