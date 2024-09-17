В четырех районах Пермского края избрали председателей местных дум

Председателем Думы Ординского округа избрали Ивана Лиханова. Он руководил Ашапским отделом МКУ «Территориальное управление администрации Ординского муниципального округа». Во главе Чусовского округа будет Константин Адаменко. руководитель отдела по взаимодействию с государственными органами Чусовского металлургического завода возглавлял думу округа первого созыва с 2019 по 2024 годы.