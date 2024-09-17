В Италии была изъята крупная партия контрафактных игровых консолей

В последние годы наблюдается значительный всплеск интереса к ретровидеоиграм. Консоли и игры, которые пользовались огромным успехом десятилетия назад, сегодня могут оцениваться в сотни или даже тысячи долларов. Например, в 2021 году игра Super Mario 64 была продана за рекордные 1,56 миллиона долларов, а вскоре после этого другой экземпляр Super Mario Bros. был продан на аукционе за 2 миллиона долларов.