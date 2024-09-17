В Италии была изъята крупная партия контрафактных игровых консолей

Posted 17 сентября, 08:24
Published 17 сентября, 08:24
Modified 17 сентября, 08:24
Updated 17 сентября, 08:24
Общая стоимость конфискованных контрафактных устройств, имитирующих консоли Nintendo, Sega и Atari, превышает 47,5 миллиона евро, пишет newkhakasiya.online. В полиции отметил, что все подделки были изготовлены в Китае и не соответствуют стандартам безопасности, действующим в странах Евросоюза.
Среди нелегальных игр, найденных на этих консолях, были копии популярных хитов 80-х и 90-х годов, включая Super Mario Bros. и Street Fighter. Все изъятые устройства и игры были уничтожены, а девять граждан Италии были арестованы за участие в торговле подделками. Если их вина будет доказана, им грозит до восьми лет тюремного заключения.
Глава подразделения по борьбе с экономическими преступлениями туринской полиции Алессандро Лангелла отметил масштаб операции из-за высокой стоимости изъятой продукции и добавил, что растущий интерес к ретрогеймингу привлекает злоумышленников.
В последние годы наблюдается значительный всплеск интереса к ретровидеоиграм. Консоли и игры, которые пользовались огромным успехом десятилетия назад, сегодня могут оцениваться в сотни или даже тысячи долларов. Например, в 2021 году игра Super Mario 64 была продана за рекордные 1,56 миллиона долларов, а вскоре после этого другой экземпляр Super Mario Bros. был продан на аукционе за 2 миллиона долларов.
В полиции Италии также отметили, что использование поддельных консолей может быть опасно для здоровья, так как они не соответствуют требуемым техническим параметрам.