В Кунгуре на пожаре погиб мужчина

Posted 17 сентября, 05:32
Published 17 сентября, 05:32
Modified 17 сентября, 05:34
Updated 17 сентября, 05:34
В Кунгурском округе на пожаре погиб мужчина. Инцидент произошел 16 сентября на ул. Голованова в Кунгуре. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в 16:21, рассказали Properm.ru в МЧС по Пермскому краю.
На место происшествия прибыли шесть единиц пожарной техники и 22 человека личного состава. Выяснилось, что на втором этаже жилого дома происходит горение. Площадь пожара составила 4 кв. м.
Самостоятельно до прибытия пожарных из здания эвакуировались 24 человека, в том числе пять детей. Пожар был локализован в 16:30, ликвидирован — в 16:32.
Проводится проверка.