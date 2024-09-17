В Кунгуре на пожаре погиб мужчина

В Кунгурском округе на пожаре погиб мужчина. Инцидент произошел 16 сентября на ул. Голованова в Кунгуре. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в 16:21, рассказали Properm.ru в МЧС по Пермскому краю.