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Posted 17 сентября, 05:32

Published 17 сентября, 05:32

Modified 17 сентября, 05:34

Updated 17 сентября, 05:34

В Кунгуре 16 сентября на пожаре погиб мужчина

В Кунгуре на пожаре погиб мужчина

17 сентября 2024, 05:32
Фото: МЧС Прикамья

В Кунгуре 16 сентября на пожаре погиб мужчина

Сюжет
Эвакуация
По факту инцидента проводится проверка.

В Кунгурском округе на пожаре погиб мужчина. Инцидент произошел 16 сентября на ул. Голованова в Кунгуре. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в 16:21, рассказали Properm.ru в МЧС по Пермскому краю.

На место происшествия прибыли шесть единиц пожарной техники и 22 человека личного состава. Выяснилось, что на втором этаже жилого дома происходит горение. Площадь пожара составила 4 кв. м.

Самостоятельно до прибытия пожарных из здания эвакуировались 24 человека, в том числе пять детей. Пожар был локализован в 16:30, ликвидирован — в 16:32.

Проводится проверка.

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#Пермский край#Пожар#Авария#Эвакуация#Кунгур#Горение
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