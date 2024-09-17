В лонг-лист национальной премии попали 24 пермских ресторана и кафе

Posted 17 сентября, 07:38
Published 17 сентября, 07:38
Modified 17 сентября, 12:36
Updated 17 сентября, 12:36
Оргкомитет Национальной ресторанной премии WHERETOEAT опубликовал лонг-листы лучших ресторанов России. В лонг-лист заведений Центрального федерального округа вошли 24 заведения из Перми:
Интересно, что жюри отнесло Пермь к Центральному федеральному округу, хотя Пермский край включен в Приволжский федеральный округ. Итоговые списки формируются по результатам тайного голосования экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также авторитетных представителей специализированных СМИ.
Ранее один из участников лонг-листа, пермский ресторан Nolan Wine & Kitchen, вошел в ТОП-100 по версии российской независимой ресторанной премии WHERETOEAT-2024. Prperm.ru также писали, что восемь пермских баров были включены в лонг-лист всероссийской премии Where2drink.Russian bar awards.