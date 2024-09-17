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Posted 17 сентября, 07:38

Published 17 сентября, 07:38

Modified 17 сентября, 12:36

Updated 17 сентября, 12:36

В лонг-лист национальной премии WHERETOEAT включены 24 ресторана из Перми

В лонг-лист национальной премии попали 24 пермских ресторана и кафе

17 сентября 2024, 07:38
Фото: соцсети заведений Nolan Wine & Kitchen, «Пермская кухня» и «Наири»

В лонг-лист национальной премии WHERETOEAT включены 24 ресторана из Перми

По формировании перечня лучших заведений участвуют профессионалы ресторанного бизнеса.

Оргкомитет Национальной ресторанной премии WHERETOEAT опубликовал лонг-листы лучших ресторанов России. В лонг-лист заведений Центрального федерального округа вошли 24 заведения из Перми:

  • ресторан европейской кухни ACAFE,
  • азиатское бистро PokeRamen,
  • ресторан техасского барбекю Red BBQ,
  • гриль-бар Rob Roy,
  • ресторан BELKA,
  • ресторан кавказской кухни «Наири»,
  • японское бистро Umami katiko,
  • ресторан авторской кухни Usagi,
  • Caramella Bistro,
  • «Пермская кухня»,
  • кафе паназиатской кухни »Рислапша»,
  • кафе «Сицилийцы»,
  • ресторан итальянской и японской кухни «Гедонист»,
  • ресторан-сыроварня INTERVIEW,
  • кафе Lemon Tree,
  • ресторан русской кухни «Дом Третьяковой»,
  • ресторан французской и азиатской кухни Madame Zhu,
  • шашлычная-рюмочная «Искра и пламя»,
  • кафе средиземноморской и азиатской кухни Meduza Seafood & Wine,
  • кафе грузинской и азиатской кухни «Чайка Zaza»,
  • азиатский гастробар Nami Izakaya,
  • ресторан Nolan Wine & Kitchen,
  • итальянская пиццерия Novopomodoro,
  • кафе-бистро «Лапшичная».

Интересно, что жюри отнесло Пермь к Центральному федеральному округу, хотя Пермский край включен в Приволжский федеральный округ. Итоговые списки формируются по результатам тайного голосования экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также авторитетных представителей специализированных СМИ.

Ранее один из участников лонг-листа, пермский ресторан Nolan Wine & Kitchen, вошел в ТОП-100 по версии российской независимой ресторанной премии WHERETOEAT-2024. Prperm.ru также писали, что восемь пермских баров были включены в лонг-лист всероссийской премии Where2drink.Russian bar awards.

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