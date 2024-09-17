В лонг-лист национальной премии попали 24 пермских ресторана и кафе

Ранее один из участников лонг-листа, пермский ресторан Nolan Wine & Kitchen, вошел в ТОП-100 по версии российской независимой ресторанной премии WHERETOEAT-2024. Prperm.ru также писали, что восемь пермских баров были включены в лонг-лист всероссийской премии Where2drink.Russian bar awards.