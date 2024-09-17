В Перми началось строительство жилого квартала Грёнхольм

Вдохновением для создателей Грёнхольма стала зеленая зона реки Егошиха, около которой разместится жилой квартал. С одной стороны, это участок близкий к центру — до него всего 5 минут на машине, с другой — рядом река и много деревьев. Было принято необычное для современных девелоперов решение — сократить высотность домов, ограничившись всего шестью этажами. Таким образом, в «квартале» будут построены четыре дома, которые не станут «давить» своими размерами, а, наоборот, создадут чувство гармонии и безопасности.