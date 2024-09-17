В Перми началось строительство жилого квартала Грёнхольм

Posted 17 сентября, 07:19
Published 17 сентября, 07:19
Modified 17 сентября, 07:50
Updated 17 сентября, 07:50
В Перми, на бульваре Гагарина, 72, началось строительство жилого квартала Грёнхольм. Это новый проект пермского застройщика «Ярус групп». Недавно компания сообщила, что начала продажи квартир в домах этого квартала.
«Ярус групп» — не массовый застройщик, над каждым домом архитекторы компании работают отдельно, тщательно разрабатывая его собственную уникальную концепцию. Очередной «штучный» проект — квартал «Грёнхольм».
Застройщик уже несколько лет развивает «скандинавскую» серию домов — сначала были Сага и Руна Парк — сейчас Грёнхольм. Если в Руна Парке название отражало близость к Балатовскому парку, то в Грёнхольме — к возвышенности в зеленом массиве. Шведское слово grön означает «зеленый», а происхождение слова Holm восходит к понятию «холм».
Вдохновением для создателей Грёнхольма стала зеленая зона реки Егошиха, около которой разместится жилой квартал. С одной стороны, это участок близкий к центру — до него всего 5 минут на машине, с другой — рядом река и много деревьев. Было принято необычное для современных девелоперов решение — сократить высотность домов, ограничившись всего шестью этажами. Таким образом, в «квартале» будут построены четыре дома, которые не станут «давить» своими размерами, а, наоборот, создадут чувство гармонии и безопасности.
Скандинавский подход — это больше, чем просто необычное название. Это лаконичный архитектурный облик, практичность и продуманность планировок квартир и общественных пространств.
Работая над планировками квартир, архитекторы предусмотрели варианты для разных жильцов — от студий до просторных 4-х комнатных квартир и двухэтажных лофтов.
Для будущих жильцов Грёнхольм предлагает два вида отделки: для тех, кто хочет въехать в полностью готовую квартиру с мебелью и ту, с которой можно быстро реализовать собственный дизайн-проект.
Для отдыха и прогулок вокруг дома будет организован зеленый двор с фонтаном, а на крыше — терраса для жителей. Для удобства жильцов в Грёнхольме предусмотрены отдельные индивидуальные кладовые и удобные колясочные в каждом подъезде.
Рядом с Грёнхольм расположены магазины, остановки транспорта, парикмахерские и аптеки. Для родителей особенно интересным может стать близость к одной из лучших в Перми и России школе «Точка». Также рядом учебный корпус пермской «Вышки».
Сдать Грёнхольм компания планирует в 2026 году. Застройщик предлагает разные способы покупки квартир. Специалисты могут провести консультацию и ответить на ваши вопросы по телефону: +7 (342) 248-00-43. Подробности на нашем сайте.
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