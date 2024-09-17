В Перми прекратят работу четыре автобусных маршрута

Posted 17 сентября, 05:17
Published 17 сентября, 05:17
Modified 17 сентября, 05:19
Updated 17 сентября, 05:19
В Перми с 17 по 19 сентября прекратят работу автобусные маршруты №4т, №5т, №8т и №11т. Свидетельства на обслуживание рейсов у действующих перевозчиков заканчиваются, сообщили в пресс-службе департамента транспорта администрации Перми.
Вместо вышеперечисленных маршрутных такси пермяки могут воспользоваться автобусами новых маршрутов №31 и №79 и уже существующими рейсами №15 и №57. В ведомстве отметили, что в автобусе №15 с 16 сентября увеличили количество отправлений.
Сейчас оплачивать проезд можно будет не только наличными и банковскими картами, но и проездными, чего в «тэшках» сделать было нельзя. За несоблюдение расписания и требований к транспорту к перевозчику будут применяться более жесткие санкции.