В Перми стартовал отопительный сезон

Posted 17 сентября, 14:05
Published 17 сентября, 14:05
Modified 17 сентября, 14:06
Updated 17 сентября, 14:06
Сегодня, 17 сентября, глава Перми Эдуард Соснин подписал постановление о начале отопительного сезона в Перми. Несмотря на то, что сейчас стоит тёплая погода, уже в ближайшие дни пермяков ожидает резкое похолодание. Чтобы не допустить ненормативных температур в детских садах, школах и объектах здравоохранения, принято решение не ждать традиционную нормативную пятидневку с температурой ниже +8°C. Уже завтра, 18 сентября, начинается запуск тепла в учреждения социальной сферы, пишет мэр в своем телеграмм-канале.
Полный процесс запуска тепла занимает 2-3 недели из-за неоднородного рельефа города. С 23 сентября начнём запускать тепло в жилые дома.
К новому отопительному сезону, помимо многоквартирных домов и объектов соцсферы, подготовлено 1008,5 км теплосетей, 392 ЦТП и 53 котельные, отмечает Соснин.
По предварительным прогнозам, в выходные днем похолодает до +10…+15°, ночью около +7°.