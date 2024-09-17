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Posted 17 сентября, 14:05

Published 17 сентября, 14:05

Modified 17 сентября, 14:06

Updated 17 сентября, 14:06

В Перми начался отопительный сезон 2024/2025 годов

В Перми стартовал отопительный сезон

17 сентября 2024, 14:05
Фото: properm.ru

В Перми начался отопительный сезон 2024/2025 годов

Первыми тепло получат соцобъекты города.

Сегодня, 17 сентября, глава Перми Эдуард Соснин подписал постановление о начале отопительного сезона в Перми. Несмотря на то, что сейчас стоит тёплая погода, уже в ближайшие дни пермяков ожидает резкое похолодание. Чтобы не допустить ненормативных температур в детских садах, школах и объектах здравоохранения, принято решение не ждать традиционную нормативную пятидневку с температурой ниже +8°C. Уже завтра, 18 сентября, начинается запуск тепла в учреждения социальной сферы, пишет мэр в своем телеграмм-канале.

Полный процесс запуска тепла занимает 2-3 недели из-за неоднородного рельефа города. С 23 сентября начнём запускать тепло в жилые дома.

К новому отопительному сезону, помимо многоквартирных домов и объектов соцсферы, подготовлено 1008,5 км теплосетей, 392 ЦТП и 53 котельные, отмечает Соснин.

По предварительным прогнозам, в выходные днем похолодает до +10…+15°, ночью около +7°.

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