В Перми стартовал отопительный сезон

Сегодня, 17 сентября, глава Перми Эдуард Соснин подписал постановление о начале отопительного сезона в Перми. Несмотря на то, что сейчас стоит тёплая погода, уже в ближайшие дни пермяков ожидает резкое похолодание. Чтобы не допустить ненормативных температур в детских садах, школах и объектах здравоохранения, принято решение не ждать традиционную нормативную пятидневку с температурой ниже +8°C. Уже завтра, 18 сентября, начинается запуск тепла в учреждения социальной сферы, пишет мэр в своем телеграмм-канале.