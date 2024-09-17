В Перми таможенники конфисковали партию контрабандных сигарет

Posted 17 сентября, 12:12
Published 17 сентября, 12:12
Modified 17 сентября, 12:24
Updated 17 сентября, 12:24
В ходе проверки на внутреннем рынке сотрудники Пермской таможни выявили партию иностранных сигарет с нарушением правил маркировки и без акцизных марок Российской Федерации. Об этом сообщают в пресс-службе таможни.
В результате таможенного осмотра помещения выявлены 589 пачек сигарет с нарушением правил маркировки идентификационными знаками на сумму более 63 тыс. рублей.
Всего же с начала 2024 года Пермская таможня в ходе рейдов выявила 46 тыс. 900 единиц немаркированной продукции и 8 тыс. 619 единиц товаров с признаками контрафакта.
В феврале 2024 года уже был задержан гражданин с контрафактной табачной продукции. В ходе обысков обнаружено и изъято около 10,5 тыс. пачек табачных изделий, на которых наклеены специальные марки с признаками подделки.