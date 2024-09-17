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Posted 17 сентября, 12:12

Published 17 сентября, 12:12

Modified 17 сентября, 12:24

Updated 17 сентября, 12:24

Почти 600 пачек немаркированных сигарет обнаружили таможенники в Перми

В Перми таможенники конфисковали партию контрабандных сигарет

17 сентября 2024, 12:12
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Почти 600 пачек немаркированных сигарет обнаружили таможенники в Перми

Стоимость партии продукции превышает 63 тыс. рублей

В ходе проверки на внутреннем рынке сотрудники Пермской таможни выявили партию иностранных сигарет с нарушением правил маркировки и без акцизных марок Российской Федерации. Об этом сообщают в пресс-службе таможни.

В результате таможенного осмотра помещения выявлены 589 пачек сигарет с нарушением правил маркировки идентификационными знаками на сумму более 63 тыс. рублей.

Всего же с начала 2024 года Пермская таможня в ходе рейдов выявила 46 тыс. 900 единиц немаркированной продукции и 8 тыс. 619 единиц товаров с признаками контрафакта.

В феврале 2024 года уже был задержан гражданин с контрафактной табачной продукции. В ходе обысков обнаружено и изъято около 10,5 тыс. пачек табачных изделий, на которых наклеены специальные марки с признаками подделки.

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#Экономика#Пермь#Таможня#Сигареты#Пермская таможня#Контрафактные сигареты
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