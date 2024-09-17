В Перми в ТЦ «Знание» открылся мобильный пункт вакцинации от гриппа

Posted 17 сентября, 08:31
Published 17 сентября, 08:31
Modified 17 сентября, 08:34
Updated 17 сентября, 08:34
В Мотовилихинском районе Перми в торговом центре «Знание» на ул. Крупской, 42, открылся первый в этом году мобильный пункт вакцинации. На втором этаже ТЦ пермяки могут пройти иммунизацию от гриппа. Информацию об этом сообщили краевые власти.
Вакцинация — это наиболее эффективный метод защиты, позволяющий уменьшить риски тяжелого течения заболевания и возможных осложнений. Как отметили в региональном Минздраве, особенно важно прививаться лицам старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями.
Прийти на иммунизацию можно 17, 20, 24 и 27 сентября с 11.00 до 18.00. С собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. К вакцинации допускаются 18-летние граждане.