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Posted 17 сентября, 08:31

Published 17 сентября, 08:31

Modified 17 сентября, 08:34

Updated 17 сентября, 08:34

В Мотовилихинском районе Перми открылся мобильный пункт вакцинации от гриппа

В Перми в ТЦ «Знание» открылся мобильный пункт вакцинации от гриппа

17 сентября 2024, 08:31
Фото: 1MI

В Мотовилихинском районе Перми открылся мобильный пункт вакцинации от гриппа

Сюжет
Вакцинация
Пройти вакцинацию могут все желающие старше 18 лет.

В Мотовилихинском районе Перми в торговом центре «Знание» на ул. Крупской, 42, открылся первый в этом году мобильный пункт вакцинации. На втором этаже ТЦ пермяки могут пройти иммунизацию от гриппа. Информацию об этом сообщили краевые власти.

Вакцинация — это наиболее эффективный метод защиты, позволяющий уменьшить риски тяжелого течения заболевания и возможных осложнений. Как отметили в региональном Минздраве, особенно важно прививаться лицам старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями.

Прийти на иммунизацию можно 17, 20, 24 и 27 сентября с 11.00 до 18.00. С собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. К вакцинации допускаются 18-летние граждане.

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#Пермь#Грипп#Вакцинация#Здравоохранение#Профилактика#Мотовилихинский район#Полис омс#СНИЛС#Мобильный пункт#Иммунизация
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