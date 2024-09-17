В Перми в ТЦ «Знание» открылся мобильный пункт вакцинации от гриппа

В Мотовилихинском районе Перми в торговом центре «Знание» на ул. Крупской, 42, открылся первый в этом году мобильный пункт вакцинации. На втором этаже ТЦ пермяки могут пройти иммунизацию от гриппа. Информацию об этом сообщили краевые власти.