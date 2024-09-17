В первом полугодии в пермском транспорте оштрафованы 7,5 тысяч безбилетников

Всего же за первую половину года пермяки совершили 118,9 млн поездок, что на 4 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом пассажиры стали более активно пользоваться проездными. Их общая доля выросла с 37,7% до 40,7%. Банковскими картами на сегодняшний день оплачивается порядка 47,6% поездок, транспортными — 8,19%. Наименее популярным способом оплаты остаются наличные средства. Объем наличной оплаты сократился с 6,4% до 3,5% по сравнению с прошлым годом.