В первом полугодии в пермском транспорте оштрафованы 7,5 тысяч безбилетников

Posted 17 сентября, 16:12
Published 17 сентября, 16:12
Modified 17 сентября, 16:14
Updated 17 сентября, 16:14
В пермском общественном транспорте за первое полугодие 2024 года было произведено 67,9 тыс. проверок, по результатам которых 7,5 тыс. безбилетных пассажиров были назначены штрафы. За этот период в бюджет Перми поступило суммарно 8,1 млн рублей штрафов за безбилетный проезд, сообщают в пресс-службе администрации города.
Всего же за первую половину года пермяки совершили 118,9 млн поездок, что на 4 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом пассажиры стали более активно пользоваться проездными. Их общая доля выросла с 37,7% до 40,7%. Банковскими картами на сегодняшний день оплачивается порядка 47,6% поездок, транспортными — 8,19%. Наименее популярным способом оплаты остаются наличные средства. Объем наличной оплаты сократился с 6,4% до 3,5% по сравнению с прошлым годом.
Штрафуются и перевозчики. За полгода они были оштрафованы за несоблюдение условий контрактов на 25,5 млн рублей. Такие штрафы назначаются за несоблюдение расписания, срывы рейсов, неработающее оборудование, плохую уборку салона и другие нарушения.
Общие доходы отрасли за первое полугодие выросли с 2,45 млрд рублей до 2,58 млрд, расходы же выросли с 3,14 млрд до 3,3 млрд рублей.
Самыми доходными маршрутами стали №37, №40, №45, №56 и №27. При этом наибольший объем дотаций приходится на маршруты №15, №20, №32, №53 и №80.
В начале 2024 года в Перми выросло количество безбилетников. Как отметил депутат Эдуард Мирзамухаметов на заседании гордумы в мае, примерно 25% жителей Перми ездят «зайцами» в общественном транспорте.